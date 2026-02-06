La histórica empresa de Zaragoza que ha imprimido 15 millones de papeletas para el 8-F: "Hemos duplicado la plantilla"

Proceso de impresión de las papeletas de las elecciones autonómicas de Aragón Cedida

A contracorriente y con todas las máquinas funcionando. Así ha sido el método de trabajo de San Francisco Artes Gráficas estos últimos 30 días. No es para menos, ya que esta empresa afincada en Utebo tenía la importante tarea de imprimir las papeletas de cada partido político y los sobres para introducir el voto este próximo 8 de febrero.

No ha sido una cifra pequeña, sino que han impreso un total de 15,5 millones de papeletas y más de un millón de sobres. Todo ello equivale a "100 toneladas de papel, sobres y cartón para las cajas y la documentación".

Esta empresa zaragozana ha afrontado el reto con "miedo, orgullo y respeto" ya que de su trabajo depende el correcto devenir del día electoral. A días escasos de las elecciones, miran atrás todo lo realizado en tiempo récord.

"Cuando comenzaron a correr rumores de posibles elecciones empezamos a darle vueltas a la cabeza por lo que se nos podía venir encima", recuerda divertido Pablo Murillo, responsable de Comunicaciones de San Francisco Artes Gráficas. Así, con todo prevenido, el 15 de diciembre, día que se oficializaron las elecciones en Aragón, no terminó de pillar por sorpresa la noticia y comenzaron a trabajar.

Ganó el concurso público para la tarea de impresión de todo el material, un año más, ya que son unos habituales en este terreno. Sin embargo, que sean expertos en la materia no quita que la presión estuviera ahí.

"Lo que normalmente se hace en cuatro meses, se ha tenido que hacer en 30 días", recalca. Esto ha supuesto un trabajo de "24 horas al día durante todas las semanas, incluidos festivos y navidades".

Se ha hecho en tiempo récord ya que, a partir del 20 de diciembre, comenzaron a trabajar y así han estado imprimiendo, montando cajas y paquetes y procediendo a su distribución hasta este pasado domingo, que terminaron todas las rutas.

Material impreso en San Francisco Artes Gráficas para las elecciones autonómicas de Aragón Cedida

Las fechas han supuesto aún más un reto, ya que coincidió en pleno periodo navideño, con lo que supone que muchas empresas de distribución de material estuvieran cerradas.

"Ha habido que resolver todos esos problemas para poder hacer acopio de 100 toneladas de papel, sobres y cartón para las cajas y la documentación", destaca Murillo.

Una organización eficaz en la que también ha entrado en juego el personal para hacer frente a la cantidad de trabajo. Por ello, desde la empresa gráfica, que la componen alrededor de 15 o 20 empleados, han tenido que hacer un esfuerzo este mes y "hemos duplicado la plantilla".

Así, su trabajo implica no solo la impresión de las papeletas, sino que también "preparamos las cajas en las que va toda la documentación, las papeletas, los sobres, el material de escritorio de los miembros de la mesa, los carteles que identifican el colegio electoral y la mesa electoral".

A esto se suma que, de la mano de la empresa Transportes TSB, organizan las rutas de reparto y llegan a las 2.213 mesas electorales en los 731 municipios. También, gracias a su trabajo, llegan las papeletas a los 131 países para que los residentes en el extranjero puedan votar.

Todo este trabajo realizado en poco más de un mes y lo que implica, Murillo reconoce que se han vivido "tres sentimientos muy fuertes". Así, confiesa que durante este tiempo ha pesado mucho "el miedo a cometer errores o que hubiera alguna avería".

Aunque entre todos ellos subraya el "orgullo de que la Administración te considere una empresa capaz de llevar a cabo ese trabajo".

Por último, entre la empresa también predomina el sentimiento de "responsabilidad por haber contribuido de una manera tan importante".

Interior de San Francisco Artes Gráficas donde se han impreso las papeletas para las elecciones autonómicas de Aragón Cedida

40 años al servicio de las elecciones

Esta responsabilidad no ha sido de una única vez, ya que esta empresa gráfica zaragozana ha puesto acento maño a muchas elecciones más allá de las autonómicas.

"Desde la restauración de la Democracia a finales de los 70 cada vez que convocaban elecciones hemos querido formar parte", señala Murillo. Así comenzó un periplo en el que no han fallado en ninguno de los comicios autonómicos y han estado en gran parte de los nacionales.

De esos inicios lo que se recuerda es que se vivía con "más miedo que conocimientos". Un sentimiento que han conseguido dar la vuelta tras 40 años dedicados a las elecciones.

Tantos años dedicados a esto, han estado en los momentos más convulsos de la política española. Así, recuerda cómo en los años 80 "había Policía y seguridad permanente en la empresa".

El motivo no era otro que mantener la seguridad: "En aquellos tiempos había cierto miedo a que alguien pudiera tirar una botella de gasolina dentro de la imprenta", confiesa.

Ahora los tiempos han cambiado pero la seguridad sigue aunque en menor medida ya que la situación "está más relajada".