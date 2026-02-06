Feijóo anima a los aragoneses a "abrir el camino" para echar al PSOE: "Cada voto que no va a Azcón es una alegría a Sánchez"

Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo, en el acto de cierre de campaña del PP en Zaragoza E. E.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere convertir las elecciones del 8 de febrero en un “primer” plebiscito que muestre el descontento de la ciudadanía con Pedro Sánchez. El líder popular ha alzado a los aragoneses como los “portavoces de España” para “no aceptar el bloqueo” y aunar el voto de la derecha en torno a Jorge Azcón.

Alberto Núñez Feijóo ha clausurado la campaña electoral de Aragón en un acto multitudinario en la sala Multiusos de Zaragoza. Un encuentro con más de 1.800 cargos, afiliados y simpatizantes que no ha estado exento de polémica por la presencia del agitador ultra Vito Quiles y la actuación del grupo Los Meconios y su fina ironía musical, que ha acabado haciendo las delicias de los asistentes.

Feijóo ha cargado casi a partes iguales contra el PSOE y Vox, a quienes, sin mencionar directamente, ha culpado de “bloquear” una Comunidad que, dice, va “imparable”.

“El enfado no gobierna. Gobiernan las mayorías. No os olvidéis. Hay que poner el cabreo a trabajar, no a bloquear. El voto de quien está harto debe servir para gobernar, no para bloquear. Si no, la decepción será aun mayor”, ha subrayado el líder popular.

Para Feijóo, solo hay dos opciones el próximo 8 de febrero, elegir entre ese “bloqueo” o un “gobierno fuerte”.

“El único voto que no le gusta a Sánchez es el del PP. Si votas bloqueo, te desahogas 5 minutos, y no cambia nada. Eso quiere Sánchez. Si votas al PP, cambian las cosas para mejorar y conseguirás que Sánchez deje de perjudicar a Aragón y España. El bloqueo provocó estas elecciones y amenaza con repetirlas”, ha incidido el presidente nacional del PP.

Además, para Feijóo, no solo está en juego lo que pueda pasar el domingo, sino que también hay que votar pensando en el lunes.

“Se puede elegir entre un lunes de cálculos e incertidumbres, o de trabajo pleno. Entre un lunes de partidos hablando de partidos, o de un gobierno autonómico solo decidido en las urnas. Un lunes con Aragón desbloqueado, o con Aragón bloqueado. Un lunes en el que Sánchez celebra el resultado, o en el que Aragón diga ‘basta, señor Sánchez’”, ha aseverado.

Igualmente, el líder del PP ha puesto a Azcón como ejemplo de un presidente que convoca elecciones cuando no consigue aprobar sus presupuestos.

“No tocaba hacer elecciones. Las comunidades con mayoría siguen gobernando. Y aquellas con un presidente honrado han convocado elecciones. No basta con que el PP gane el partido, debe ganar Aragón. Podía copiar a Sánchez y estar sin presupuestos hasta el siglo XXIII”, ha ironizado.

Por ello, para Feijóo, un Aragón fuerte será capaz de mandar un mensaje al resto de España sobre la “decadencia” a la que se dirige el país.

“Sánchez ha traído la decadencia política a España. Será recordado como el presidente más inmoral que ha tenido España. Ese voto del domingo es un mensaje contra el engaño, la división y el enfrentamiento, la discriminación y la desigualdad. Será un mensaje de regeneración política y moral”, ha afirmado.