Los economistas de Aragón apelan a los pactos a dos días de las elecciones: "Hay desafíos que hay que atender"

Jorge Azcón y Pilar Alegría, en el cara a cara en Aragón TV E. E.

Todas las miradas están ya puestas en las urnas del próximo 8 de febrero. Aragón definirá su futuro en unas elecciones adelantadas que pillan en un momento de gran crecimiento económico, pero con grandes retos a responder a corto plazo para aprovechar todo ese ‘boom’.

Porque, con los resultados del 8-F, llegará el momento de pactar y de formar un Gobierno, lo que, más que probablemente, obligará a los partidos a pactar y negociar por el futuro de Aragón.

Ante ello, desde el Colegio de Economistas mandan un mensaje claro a la clase política: el pacto es “esencial” para afrontar todos los retos que se avecinan en los próximos años.

“Nos enfrentamos a un futuro inmediato novedoso por las inversiones que vamos a recibir, y vienen acompañadas de desafíos que hay que atender. No son fáciles. Hablamos de mucha inversión, crecimiento de mano de obra o vivienda disponible”, ha afirmado el presidente del Colegio de Economistas de Aragón, Francisco Gracia.

Por ello, desde el Colegio de Economistas creen que las administraciones deben dar una respuesta “eficaz y eficiente” a estos retos.

“Todo lo que no sea tener una capacidad de decisión que no esté condicionada a dificultades políticas nos va a favorecer, y lo contrario nos dificultará. Si el pacto y el consenso es siempre necesario en cualquier acción política, no digamos en un escenario como este a corto plazo”, resalta Gracia.

Entre esos retos, el presidente de los economistas cree que el más relevante es dotar de mano de obra a los nuevos proyectos, empezando por la construcción.

“Las empresas ya denuncian su enorme dificultad para dar respuesta a la mano de obra en construcción, transporte, industrias e incluso hostelería. Si le sumamos las originadas por el crecimiento, se convierte en uno de los grandes retos”, expone Gracia.

En este sentido, desde el Colegio ven clave que desde la administración se apueste por la innovación para dar respuesta a toda la demanda.

“La demanda va a ser tan tremenda que desde extranjería y las administraciones se deben hacer esfuerzos para dar respuesta y acelerar la captación de trabajadores, incluso fuera de nuestro país. Hace falta innovar”, incide.

Aragón, por encima de la media nacional

Y es que esas grandes inversiones ya podrían verse traducidas en el PIB en el próximo año. Desde el Colegio de Economistas prevén que Aragón presentará un mayor impulso de la construcción en la industria, lo que podría mejorar su economía en torno al 2,6%, frente al 2,2% de la media nacional.

“Las perspectivas son de desaceleración, pero consideramos que en Aragón el mayor impulso de la producción industrial, de la construcción y las grandes inversiones que ya han llegado hablan de que la perspectiva está por encima de la de España”, explica el presidente de los economistas.

Y eso que los últimos años no han sido fáciles para la economía aragonesa, con un freno importante en uno de sus principales sectores industriales. El profundo proceso de reconversión en el que se encuentra la automoción está afectando a distintos niveles, aunque desde el Colegio restan importancia.

“Tiene todo carácter coyuntural por Stellantis, con líneas completas inactivas y que han sido objeto de reconversión al coche eléctrico. No se debe a motivos económicos generales, sino a la reconversión de la línea de Stellantis. No se puede comparar la exportación de la automoción en plena producción que cuando su actividad está muy disminuida”, reseña Gracia.