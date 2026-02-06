Confirmado por el Gobierno de Aragón: se construirán 440 viviendas de alquiler asequible en este barrio de Zaragoza

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica hoy la orden del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que aprueba el pliego de condiciones para la promoción de viviendas en suelo público.

La orden también convoca el procedimiento, en régimen de concurrencia competitiva, para otorgar la concesión administrativa demanial destinada a ejecutar y explotar viviendas en una parcela situada en Parque Goya, en la margen izquierda de Zaragoza.

Según recoge el pliego de condiciones, las empresas licitadoras tendrán que ofertar la construcción de un mínimo de 440 viviendas dotacionales públicas que explotarán en régimen de alquiler durante 75 años, plazo tras el cual tanto el suelo como las viviendas retornarán a la Administración, dado su carácter público a perpetuidad.

Gracias a las ayudas directas concedidas por el Gobierno de Aragón, los beneficiarios con una renta de entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM recibirán ayudas del Ejecutivo autonómico para que no tengan que destinar al pago de la cuota mensual del alquiler más del 30% de sus ingresos.

Entre el 15% y el 25% de las viviendas resultantes dispondrá de un dormitorio, mientras que hasta el 65% podrá ser de dos y entre el 10% y el 25% restante contará con tres habitaciones.

Parcela de más de 30.000 metros cuadrados ubicada en Parque Goya, Zaragoza.

Una vez publicada hoy en el BOA la licitación de la concesión, se prevé que la adjudicación se lleve a cabo en el verano de 2026 para que el inicio de las obras se produzca a finales del presente ejercicio o en los primeros meses de 2027, a fin de que las viviendas estén finalizadas en el último trimestre de 2028.

Las más de 440 viviendas de Parque Goya (avenida Academia General Militar) se suman así a las ya adjudicadas del Lote 1 (608) en los barrios del Actur y Valdespartera, que estarán finalizadas en 2027, a las del Lote 2 en Miralbueno y Rosales del Canal (640) y a las del Lote 3 en Picarral y avenida de Cataluña (496).

Además de en Zaragoza, también se impulsan viviendas dotacionales públicas reservadas para jóvenes en un 80% en las otras dos capitales de Aragón.

De esta manera, ya están adjudicadas 106 en la calle Italia de Teruel, mientras que otras 90 ubicadas en el Polígono Harineras de Huesca están en fase de licitación.