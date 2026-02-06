Azcón confía en la voz de Aragón: "Tenemos la oportunidad de que aquí se inicie el fin del sanchismo"

La campaña electoral en Aragón llega a su fin. Este viernes se cerrará esta tarde con los grandes actos de los partidos, que esperan la visita de Abascal, Feijóo y Pedro Sánchez. Así pues, durante esta jornada los principales candidatos aprietan el discurso y refuerzan sus propuestas para tratar de convencer a los todavía indecisos en sus votos.

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha emplazado junto a parte de su equipo en la plaza del Pilar de Zaragoza para repasar sus hechos en el Gobierno y sus propuestas para el futuro. También para criticar a Pilar Alegría y su campaña “sucia” o el bloqueo de Vox, que no piensa en “defender Aragón” si apoya un trasvase del Ebro.

En este aspecto, Azcón ha asegurado que “el único consuelo que puede tener el Partido Socialista el próximo domingo es que a Vox le vaya bien” y que es “su único paño de lágrimas”, pues sabe que “va a perder las elecciones”.

“El Partido Socialista ha retroalimentado esta campaña a Vox, está guiñándole el ojo, porque no piensa en Aragón, piensa en que haya un gobierno débil del Partido Popular”, ha explicado el popular que apuesta por un “gobierno fuerte” para seguir mejorando la vida de los ciudadanos.

“Eso es algo que tienen que conocer perfectamente todas las personas que estén dudando con su voto. El voto que más alegra a Pedro Sánchez es a Vox para seguir haciendo una política del miedo”, ha dicho Azcón.

“Mi opción no es gritar, mi opción es trabajar. Entiendo que haya gente enfadada y cabreada, porque hay motivos. La división, la polarización y muro que ha levantado Sánchez indigna también a los aragoneses, pero el próximo domingo tenemos una oportunidad histórica”, ha manifestado.

Así pues, ha afirmado que este domingo, que es la primera vez que se celebran unas elecciones solo en Aragón, la Comunidad será portavoz de los españoles y tienen “la oportunidad de enseñarle la puerta de salida a Pedro Sánchez y que sea en Aragón, donde se inicie el fin del sanchismo”.

Poco apoyo a Alegría

Refiriéndose al caso Salazar y su vinculación en la campaña de Alegría, Azcón ha señalado que la candidata no “defiende a los aragoneses, sino a Sánchez y a sus socios” y que este modelo del PSOE “ni siquiera lo defienden otros presidentes socialistas de otras comunidades”.

“A mí lo que me sorprende es que el señor Zapatero no haya venido a esta campaña electoral. Me sorprende que no hayan venido los presidentes de otras comunidades autónomas socialistas, que no haya venido el señor Barbón, que no haya venido Page. Me sorprende que no haya venido nadie del Partido Socialista de Cataluña. Está inundado de corrupción. Está inundado de casos de acoso sexual como para dar lecciones de nada a nadie”, ha reflexionado.

Audios de Vox

Sobre la polémica de los audios de Vox, Azcón ha declarado que "es evidente que Vox tiene problemas internos", tanto en Aragón como en otras comunidades. "Los problemas que hemos visto de altos dirigentes, de altos representantes de lo que era Vox y que confiaron en ese partido pero que hoy ya no confían. Los problemas internos de los partidos lo tienen que solucionar los propios partidos", ha concretado.

Hechos y propuestas

Más allá, el presidente del Ejecutivo ha repasado algunos de los hitos que ha logrado su gobierno estos 30 meses, así como lo que quieren para Aragón en los próximos.

Azcón ha comenzado defendiendo que Aragón funciona y vive un momento excepcional, especialmente por las inversiones que están llegando. “Se nos mira no solamente desde España, sino desde Europa. Nunca en nuestra historia reciente habían llegado 90.000 millones de euros de inversión. La repercusión estamos empezando a notarla, pero se va a notar mucho más en los próximos años porque el grueso de los puestos de trabajo todavía está por crearse”, ha detallado.

Además, ha defendido mejoras en sanidad o en educación pública. “Ayer conocimos que las listas de espera siguen reduciéndose. Desde enero de 2025 han bajado 2.028 pacientes. La sanidad está mejorando, hay más médicos, hay menos listas de espera”, ha subrayado. Pero también el impulso al nuevo hospital Royo Villanova o la ampliación de la prestación de ayudas a residencias hasta los 1.000 euros.

En Educación, ha destacado el aumento del número de plazas de la Universidad y de FP en las que tienen más futuro o el grado de Ingeniería Aeroespacial Medicina en Teruel, de Farmacia en Huesca.

Ha recordado las iniciativas en vivienda, con 3.000 pisos impulsados y la promesa a los jóvenes de construir cada año “1.000 viviendas” públicas y de alquiler asequible y de reducir sus impuestos a la primera vivienda.

También ha mostrado su compromiso con los autónomos, los agricultores y las familias, señalando la gratuidad en la educación de 0 a 3 años o nuevas deducciones fiscales a las familias que tengan hijos.

“Mientras sea presidente no habrá trasvase del Ebro. Vamos a defender los embalses para el campo. Voy a defender en Aragón, Madrid y Bruselas una PAC justa para el campo. Es imposible que el PP vote a favor de Mercosur si no es justo para nuestros agricultores”, ha dicho con claridad.

Por último, Azcón ha confesado que este sábado, durante la jornada de reflexión, visitará a la Virgen del Pilar y se irá a tomar el vermú con su equipo de campaña. En ese aspecto, ha mostrado su agradecimiento al equipo, así como a los periodistas y técnicos.