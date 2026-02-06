Azcón cierra la campaña con una llamada a aunar el voto de la derecha en el PP: "El PP es el voto útil, y el de Vox, el inútil"

Jorge Azcón, en el acto de cierre de campaña del PP en Zaragoza PP de Aragón

El candidato del PP, Jorge Azcón, ha bajado la persiana a la campaña electoral con un llamamiento a aunar el voto de la derecha en torno a su partido, marcando distancias con Vox, a quien acusa directamente de beneficiar a Pedro Sánchez.

Azcón ha cerrado su campaña en un multitudinario acto en la sala Multiusos de Zaragoza, con más de 1.850 personas entre cargos, militantes y simpatizantes que no ha estado exento de polémica por la presencia del agitador ultra Vito Quiles y la actuación del grupo musical Los Meconios, que han hecho las delicias del público con una fina ironía y tirando de IA.

Entre gritos y vítores de “presidente, presidente”, Azcón ha subido al atril reforzado tras estos 15 días de campaña y unas encuestas que le dan como claro vencedor, pero sin la satisfacción plena de lograr una mayoría sin la dependencia de Vox.

Por ello, Azcón ha aprovechado su última intervención para atacar tanto a Vox como al PSOE, a quienes ve “retroalimentándose” y cómo a uno le interesa aupar al otro.

“Cada voto a Vox beneficia a Sánchez y permite que Sánchez se quede, y que el populismo tenga algo que decir en Aragón. Eso lo debemos tener claro. Estas elecciones van de conseguir unir el voto, sabiendo lo que nos jugamos”, ha resaltado.

El candidato a la reelección cree que el PP es el voto “útil” y el de Vox, el “inútil”, una brecha con la que Sánchez está “encantado”.

“El PSOE quiere alentar a Vox para que no le vaya bien al PP. Ellos prefieren que le vaya bien a Vox, porque Aragón y España les da absolutamente igual”, ha aventurado.

De hecho, Azcón no tiene dudas de que el PSOE, tras “la campaña más sucia y asquerosa de la historia”, “ya ha renunciado” a ganar las elecciones, y que su objetivo es alentar a Vox para evitar la mayoría del PP.

“La campaña electoral de Pilar Alegría se puede definir con la mentira. Es imposible que la mentira gane una campaña electoral en Aragón. Los aragoneses somos gente noble y con palabra, y es imposible que gane una campaña electoral mintiendo como nos ha mentido”, ha añadido.

Chueca apunta a Vox

Azcón ha estado acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha tomado la palabra para marcar distancias con Vox, a quien culpa de “bloquear” tanto la Comunidad como la capital aragonesa, por lo que pide que se aúne todo el voto de la derecha en torno al PP.

“El voto que bloquea hace ganar a la izquierda, pero el que une mayorías es el que permite avanzar y que Aragón siga teniendo el mejor momento de su historia. La única mayoría posible este domingo es la de nuestro presidente”, ha aseverado.

Celma reivindica la labor en los pueblos

A su vez, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha reivindicado no solo la llegada de grandes inversiones a la Comunidad, sino también los avances realizados en los pueblos y en el territorio en estos 30 meses.

“No hay que despistarse. No podemos pensar que lo ocurrido estos 30 meses, que tan orgullosos nos hace sentir, ha sido una mera casualidad. Este gobierno ha demostrado eficacia y agilidad. Ha habido un gobierno que se ha preocupado de las cosas pequeñas que cambian la vida de los vecinos”, ha destacado.