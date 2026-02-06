Alejandro Nolasco, el líder "mochilero" de Vox en Aragón: 'showman', polémico y con ancestros de Teruel desde 1700

Alejandro Nolasco, en el desierto de Wadi Rum (Jordania), a sus 18 años. E. E.

Pocas personas pueden decir a los 34 años que han estado en 50 países. Y menos, que han escrito y publicado siete libros y tienen otros tres 'en cartera'.

Es la otra cara de Alejandro Nolasco, el candidato "mochilero" de Vox a las elecciones en Aragón.

Famoso por sus polémicas, por sus constantes choques con PP y PSOE, por sus vídeos virales y por salpicar sus discursos de referencias al Gato de Cheshire de 'Alicia en el País de las Maravillas', David Copperfield o los demogorgones de 'Stranger Things', aspira a consolidar en Aragón el crecimiento de Vox que ya se vio el 21-D en Extremadura.

Aunque nació circunstancialmente en Pamplona, sus antepasados son "100% de la provincia de Teruel". Lo sabe porque ha revisado su árbol genealógico y los tiene perfectamente 'fichados' desde el año 1700.

Hijo único, estudió en Teruel hasta 1º de Bachillerato, y ya en 2º empezó a viajar. Ese curso lo hizo en la St. Mary's Springs Academy, un instituto católico de Wisconsin (Estados Unidos) y a la vuelta puso rumbo a Madrid para estudiar Derecho.

Una vez acabó la carrera se graduó en Filosofía por la UNED, y mientras lo hacía, montó su propio despacho de abogados.

La cosa no acaba aquí porque actualmente está terminando el doctorado en Historia, con una tesis que espera presentar en los próximos meses.

De sus siete libros publicados, entre los que destacan novelas y ensayos históricos, no tiene un favorito claro. "Es como si te preguntan a cuál de tus hijos quieres más", dice cuando le sacan el tema.

El primero lo escribió cuando estaba en Estados Unidos y lo publicó con 18 años.

En su entorno le definen como un apasionado de la lectura... y últimamente también de la ciencia. Más allá de eso no tiene "hobbies raros". Pero si hay algo que le caracteriza es su espíritu viajero.

La política le deja ahora menos margen, pero cada verano aprovecha para seguir ampliando horizontes aunque sea solo semana y media o dos semanas y tenga que perder dos días entre ida y vuelta.

Se trata de una faceta que a muchos llama la atención. Sobre todo por la política de 'tolerancia cero' de Vox con la inmigración ilegal y el "billete de vuelta" que reclaman para quienes, como no se cansan de repetir, no reúnen los requisitos para vivir en España.

De Siria a Indonesia

La mayoría de los 50 países a los que ha viajado pertenecen al continente asiático. Ha estado en Japón, China, Jordania, Siria, Líbano, Malasia, Indonesia...

"Como los vuelos son caros, me quedo de mochilero, sobreviviendo como puedo", cuenta.

India es uno de los que más le ha impactado. Le llamó especialmente la atención que allí siempre estén sonriendo pese a las penurias de su día a día. También su visión sobre la muerte, algo que contrasta con los rostros enfadados y las continuas quejas de Occidente.

En su particular vuelta al mundo ha recorrido al menos una veintena de países musulmanes. En Egipto ha estado tres veces, la primera con 21 años y solo.

Se fue en plena revolución, cuando apenas había turistas, y de todo lo que aprendió está escribiendo un libro.

Las encuestas sitúan a Vox entre los 11 y los 12 diputados frente a los 7 que tiene en la actualidad, aunque los de Abascal corren el riesgo de pasar a la irrelevancia política si el PP termina sumando con Aragón-Teruel Existe y el PAR.

Durante las últimas semanas ha hecho tándem con el líder nacional recorriendo Aragón de norte a sur, y aunque se avecinan meses intensos para el futuro de Vox y de Aragón, el candidato ya tiene en mente cuál será su próximo destino... si la agenda se lo permite.

"Me gusta mucho Hispanoamérica y he estado poco. Quiero ir, escribir sobre ello y hacer algo audiovisual sobre el legado de España en América, al igual que he hecho con la División Azul y los últimos de la Guerra Civil", avanzaba, recordando sus tres años "como fotorreportero" viajando por toda España.

Esta es, precisamente, una de sus facetas menos conocidas. Nolasco ha dirigido y presentado hasta tres programas: Impulso Literario (Iberoamérica TV), Sentido Literario (Canal 33) y Sopa de Letras (ViveMágico TV).

El resultado todavía puede verse a través de su canal de Youtube.

Micrófonos y tractores

La 'cara pública' de Nolasco ha dejado momentos... inclasificables en la política aragonesa.

Fue en enero de 2019 cuando se afilió a Vox y solo año y medio después, en septiembre de 2020, fue nombrado presidente del partido en la provincia de Teruel.

A las elecciones de 2023 concurrió tanto como candidato al Ayuntamiento de Teruel como al Gobierno de Aragón. En estas últimas, el pacto PP-Vox le permitió convertirse en, posiblemente, el vicepresidente más joven de la historia de Aragón.

También se puso al frente de la cartera de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia.

Una de sus polémicas más sonadas ocurrió en junio de 2024, cuando, equipado con un micrófono de solapa, grabó y difundió su tensa conversación con el ministro Bolaños sobre la ley de amnistía. Pero no ha sido la única.

Presidente @Jorge_Azcon, aquí está el tractor 🚜



Mientras usted pasa el tiempo compadreando con las élites burócratas de Bruselas los aragoneses no aguantan tanto fanatismo climático



Súbase al tractor de la lucha contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo



🏞️… pic.twitter.com/aWqNkXBDTS — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) October 14, 2025

El pasado mes de octubre sorprendía subido a un tractor con una performance acompañada incluso de imágenes aéreas de dron con la que pretendía llamar a la rebelión contra el Pacto Verde Europeo.

También pidió vetar actos islámicos en espacios religiosos desde el Parking Sur de la Expo de Zaragoza, donde se celebraba la multitudinaria Fiesta del Cordero, y acudió a uno de los hoteles que alojan inmigrantes para pedir la expulsión de los ilegales... con ellos detrás.

De su año en el Gobierno, él destaca haber podido sacar adelante muchas medidas teniendo "muy pocos medios y personal" y a pesar de lo que él llama "las deslealtades del PP".

No obstante, el creciente 'toma y daca' de los últimos meses con los populares ha hecho que muchos de sus excompañeros no guarden buen recuerdo de aquella etapa. Tanto es así que le culpan, a él y a Abascal, de que Aragón no haya tenido presupuestos dos años consecutivos y haya tenido que ir a elecciones anticipadas.

De todo esto, lo que más preocupa a los conservadores es que Vox siga pidiendo imposibles más allá del 8 de febrero, cuestión que podría complicar, y mucho, la gobernabilidad en Aragón.