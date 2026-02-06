Abascal pide a Feijóo aclararse "para que los futuros pactos sean claros": "Está con la mafia o combatiéndola"

El presidente de Vox, Santiago Abascal durante su intervención en el acto de fin de campaña, este viernes en Zaragoza. Toni Galán EFE

Bajo pronóstico de lluvia ha entrado en una abarrotada plaza de la Seo de Zaragoza Santiago Abascal. El líder nacional de Vox ha sido ampliamente aclamado por cerca de mil simpatizantes en el acto de cierre de campaña electoral como apoyo a su candidato, Alejandro Nolasco.

Abascal no ha perdido el tiempo y ha aprovechado el enclave en el que se encontraba con la Basílica del Pilar de fondo para pedirle a la Virgen del Pilar "que ayude a salvar España".

Un trasfondo de mensaje que se ha dejado ver en toda su intervención en la que ha tenido un especial guiño a Alberto Núñez Feijóo en clave autonómica.

"Lo que tiene que hacer el Partido Popular y el señor Feijóo es aclarar donde está", ha incidido.

Así, lo ha puesto contra las cuerdas: "O está en las reuniones con la mafia o en la oferta de pactos de la mafia como en las elecciones del 23 o está combatiendo a la mafia con nosotros". Ya que en su opinión "no hay alternativa".

"O está prohibiendo el burka o está imponiendo el menú islámico como han hecho en Ceuta. O está en el pacto verde o en el fanatismo climático o está con los ganaderos. O está con el pacto de la invasión migratoria u obligando a sus presidentes en las comunidades a repartir a los inmigrantes por España o está con el combate de la inmigración ilegal", ha señalado Abascal.

Santiago Abascal, Ignacio Garriga, Alejandro Nolasco y Santiago Morón en el cierre de la campaña de Vox en Zaragoza Vox

Por lo que ha condenado que "no se puede estar en todos los sitios a la vez". Por ello, ha lanzado un mensaje muy claro al líder del PP: "Feijóo aclárate para que los pactos futuros sean más claros".

Los 'populares' no han sido los únicos que han estado en la diana de Abascal, sino que Pedro Sánchez y "su gobierno de mafia" han sido objetivo por parte del líder nacional de Vox.

Así, ha acusado al Gobierno de España de haber "provocado la multiplicación de las violaciones, la criminalidad, y quiere comprar a los pensionistas con 10 o 15 euros más".

Ante esto ha señalado directamente hacia Pedro Sánchez al que ha tildado de "traidor": "No eres capaz de pisar las calles de tu propia patria".

Abascal ha aprovechado la ocasión para relacionar el "gobierno corrupto" con lo ocurrido este jueves en el centro de menores de Juslibol. El motín que causó la detención de 11 internos y una veintena de heridos, entre ellos agentes de la Policía Nacional ha sido mencionado por el líder de Vox.

En este sentido, se ha preguntado "qué tipo de gente están trayendo que son capaces de agredir a policías". Así, ha denunciado que los políticos "oprimen a los policías dejando indefenso al pueblo".

Una condena que ha sido aclamada por los asistentes que no han tardado en gritar el cántico de "Pedro Sánchez, hijo de puta" al que Abascal ha apelado y corregido una vez más como "Pedro Sánchez, chulo de putas".

Así, ha negado condenar estos cánticos ya que sirve para "condenar un gobierno corrupto, que ha arrebatado el futuro a los jóvenes".

A estos sectores de la población ha apelado de cara a este domingo. "Los chavales que están aquí quieren lo mismo que sus abuelos que es tener un trabajo digno que les permita pagar una vivienda. Saben que les están comprando con el dinero que les han robado a sus padres", ha denunciado Abascal.

A las palabras del líder de Vox también le han acompañado las del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. En sus primeras palabras ha ido directo a Azcón y le ha acusado de tener "guardialitis": "Ese egoísmo de no sentarse en una mesa para negociar el interés de los aragoneses".

En su opinión, el día de las elecciones más de uno va a necesitar "una cajita de Almax porque la noche del domingo se le va a atragantar a más de uno".

Así, ha hecho alusión a que Aragón es tierra de bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista que "llevan más de cuarenta años turnándose para tomarnos el pelo".

Por ello, a su juicio "solo hay una alternativa que se llama Alejandro Nolasco y Santiago Abascal. Lo demás es lo de siempre".

"Quedan 48 horas para devolver el sentido común a Aragón"

El candidato a las elecciones de Aragón, Alejandro Nolasco, ha sido tajante en su intervención. En la que ha alzado a su formación política como la única alternativa factible frente al Partido Popular y al Partido Socialista.

"Quedan 48 horas para devolver el sentido común a Aragón. 48 horas para dejar de dar dinero a las ONG que se lucran con el tráfico de personas, para aplicar una ley de extranjería para devolver a los inmigrantes ilegales con billete de vuelta", ha reivindicado.

De esta forma, Nolasco ha manifestado que lo importante es "poner primero a los aragoneses porque las ayudas sociales se las llevan siempre los mismos".

Finalmente ha reivindicado con convicción que "quedan 48 horas para devolver la esperanza".

Por ello, el candidato de Vox para la presidencia del Gobierno de Aragón que se enfrenta ante un "gobierno de la mafia con la sicaria de Sánchez la señora Alegría, la amiga de Koldo y Ábalos, la del Parador de Teruel": "Tenemos en frente a la mafia y tenemos que elegir entre la estafa del PP o la mafia del PSOE".

Nolasco ha defendido la "dignidad" en las políticas de vivienda para que los jóvenes puedan "formar una familia" y ha condenado el "cohousing o coliving": "Eso es que una anciana de 80 años tenga que compartir nevera con un joven de 19 años" ha analizado.

Así, ha sacado pecho de que a su juicio "en solo 10 años hemos hecho que vuelva el sentido común a las calles".

Por su parte, el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón, ha señalado que Vox "conecta con la realidad y los problemas de la gente", de manera que "es capaz de dar una solución para Aragón y España".

"Mientras, los otros partidos tienen una visión victimista y cada región mira por lo suyo", ha añadido. Así ha reiterado que "solamente desde la patria se pueden dar solución a los problemas reales que tienen los españoles".