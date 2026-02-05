Una psicóloga, sobre el veto a las redes para menores de 16 años: "Vemos casos de ansiedad por no llegar a objetivos en Tik Tok"

Cabrera ejerce de psicóloga en la Asociación Aragonesa de Jugadores en Rehabilitación. E. E.

El veto a los menores de 16 años en las redes sociales anunciado por Pedro Sánchez ha reabierto el debate sobre cómo regular el acceso a este tipo de aplicaciones y plataformas.

Ese ‘cómo’ es clave, según los psicólogos. Especialmente teniendo en cuenta que se trata de personas con un cerebro que todavía no está maduro y cuyo sistema emocional no está plenamente desarrollado.

Así lo explica Itxaso Cabrera, psicóloga de la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer).

A su juicio, deben buscarse fórmulas que realmente garanticen que la normativa se está cumpliendo y no simples botones de ‘Soy mayor de edad’ que, en el fondo, no supongan ninguna cortapisa real.

Como ejemplo a seguir pone las páginas de juego. Según el último cambio normativo, el nombre del DNI debe coincidir con el de la tarjeta de crédito.

Se trata de un avance que aunque pueda no parecer muy revolucionario permite que un menor no exprima las tarjetas de crédito de sus padres para apostar.

En los últimos años, la asociación ha ido encontrándose cada vez más casos de ansiedad, frustración o ira cuando “no consiguen ciertos objetivos” en Tik Tok o tienen restricciones para usar sus redes sociales.

Además, el acceso a este tipo de plataformas “muchas veces linda con la pornografía, la violencia, la agresividad o el juego de apuestas”.

Por eso, ven “muy positivo” que se pongan en marcha leyes que regulen el acceso como ya se está haciendo en Francia o Australia.

“No solo hay que mirar la Luna sino ir más allá”, defiende Cabrera, cuyo trabajo se centra, precisamente, en dar herramientas a estos jóvenes para poder llevar ese día a día desde su bienestar.

Estar durante horas en las redes sociales afecta a su comportamiento y a aspectos de su formación como los procesos psicológicos básicos. “Ocurre con la percepción, la atención, la memoria… Vemos que ya están haciendo mella en la población más joven”, expone.

A ella le preocupa, sobre todo, la gamificación de las redes sociales y de aplicaciones aparentemente inofensivas y el incremento de las llamadas cajas botín y las apuestas, que convierte a los menores en “clientes perfectos para el sector del juego”.

En su opinión, todo esto ha de trabajarse con las familias, los propios jóvenes, los educadores y los profesionales de la salud mental.

El primer paso es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez explique la letra pequeña de su propuesta. La prioridad, dice la psicóloga, debe ser proteger a los menores, aunque habrá que ver qué ‘castigos’ se recogerán para las personas y empresas que incumplan.

La polémica, lejos de terminar, vivió este miércoles un nuevo capítulo con el choque entre Pedro Sánchez y Elon Musk en X y la ‘carta’ que envió el dueño de Telegram a sus usuarios.

En ella acusa al Ejecutivo central de impulsar "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan" las "libertades en internet".

Pavel Durov alerta en su comunicado de que estas medidas "podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'" contra las redes sociales.

A su juicio, la primera de las señales de alarma es la propuesta de verificación de edad obligatoria para prohibir el acceso a los menores de 16: "No se trata sólo de los niños, requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría".

Esta medida del Gobierno socialista establece, en su opinión, “un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos. Lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto".

A media tarde, el propio Sánchez contestaba a Durov en X: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió.