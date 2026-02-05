Es oficial: Adif programa obras en la vía entre Zaragoza y La Zaida y Renfe pone autobuses para los viajeros

Renfe trasladará por carretera a los viajeros de tren de la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona en el tramo comprendido entre la capital aragonesa y La Zaida este fin de semana, 7 y 8 de febrero.

Los horarios se verán ligeramente modificados en el tramo en el que los servicios se prestarán con autobuses y se mantendrán en el resto del trayecto.



La interrupción del trayecto en tren en esta zona se debe a unas obras de Adif en la infraestructura, por lo que la circulación ferroviaria en el citado tramo de la línea de ferrocarril convencional que une Zaragoza con Caspe y Barcelona se verá cortado.

Así, este próximo fin de semana, Renfe trasladará a sus viajeros en autobuses entre la capital aragonesa y La Zaida.

El resto del trayecto se realizará en tren, a excepción del tramo entre Reus y Ribarroja, que se hace por carretera desde el pasado 21 de enero.



Este plan alternativo obliga a suprimir este fin de semana en Zaragoza las paradas en las estaciones de Goya, Portillo y Miraflores, de forma que el origen y destino de los servicios de la línea afectada será la estación de autobuses de Zaragoza Delicias (dársenas 21 a 24).



Los buses darán servicio a los municipios de Fuentes de Ebro y Quinto, pero la subida y bajada de viajeros no se realizará en la estación de tren, sino en puntos alternativos para mejorar la operatividad.

En el caso de Fuentes, estará situada en la parada de autobuses del paseo de la Justicia, junto al ambulatorio. En el caso de Quinto, estará en la marquesina de autobús de la plaza de España.



Los horarios de los servicios sufrirán ligeras variaciones entre Zaragoza y La Zaida para adecuar los tiempos de viaje en autobús al trayecto por ferrocarril. Toda la información está disponible en www.renfe.com.