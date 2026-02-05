Carlos Cuerpo defiende la financiación autonómica para los aragoneses: "Llega para hacer frente a gastos esenciales"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al candidato del PSOE por Huesca, Fernando Sabés en un acto en Huesca PSOE

El ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves desde Huesca que ve a la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, "con mucha energía y muchas ganas de que haya un cambio en Aragón" para poder impulsar también desde esta Comunidad Autónoma las políticas progresistas y que están dando buenos resultados en España.

Durante su intervención frente a la prensa también ha defendido el sistema de financiación propuesto por el Gobierno central.

"Esa financiación que llega a las comunidades autónomas tiene que hacer frente a gastos esenciales, como son los gastos relacionados con la educación, con la sanidad de los servicios sociales, y ahí es donde tenemos que poner el acento entre distintos modelos y ahí es donde los ciudadanos tienen que plantearse, también, la importancia de su voto el próximo domingo", ha destacado.

Más allá de ello, ha hablado en clave económica y la positiva evolución tanto nacional como autonómica.

“Estamos consiguiendo, a través de nuestras políticas, ser capaces de crecer y que además este crecimiento tenga un propósito que es llegar a los ciudadanos y reducir esa desigualdad y, por lo tanto, reducir las dificultades que atraviesan en su día a día los ciudadanos”, ha dicho Cuerpo antes de reunirse con los empresarios de la provincia de Huesca.

“La economía española es líder en términos de creación de empleo, con 22 millones y medio de ocupados, nuestra tasa de desempleo está por debajo del 10% por primera vez desde el año 2008”, ha añadido.

Cuerpo ha explicado que “estamos ante una ventana de oportunidad excelente para España y también para Aragón y tenemos que seguir fomentando esa reindustrialización apoyada en dos vectores que, hasta ahora, han sido esenciales: el primero, una energía verde, limpia, que nos ha permitido".

A lo que ha añadido que hay que "ser más competitivos y el segundo, esos fondos europeos concentrados en las grandes prioridades, entre ellos, 3.000 millones que han llegado a Aragón y seguiremos por ese camino y esperemos, por lo tanto, también que las políticas que se hagan desde la propia comunidad autónoma vayan también en esa línea y que lo haga la futura presidenta”.

Azcón, obsesionado con Pilar Alegría

El cabeza de lista a las Cortes de Aragón por Huesca, Fernando Sabés, ha estado junto al ministro de Economía en la atención a los medios de comunicación. “El problema de Azcón es la obsesión que tiene con Pilar Alegría”, ha dicho Sabés.

“Cuanto peores son los datos para el PP más sube el nivel de crítica a Pilar Alegría, y ese desprecio es sinónimo de nerviosismo por parte del PP”, ha añadido.

Y ha criticado que el PP esté ensuciando la campaña: “Estamos ya cansados de bulos, de mentiras, de medias verdades, de insultos y de vejaciones que llegan continuamente desde el Partido Popular y que llegan continuamente, en este caso, con la que será la próxima presidenta de Aragón, el 8 de febrero”.

Frente a esta actitud, Sabés ha valorado “la buena respuesta y aceptación de la ciudadanía a la campaña de Pilar Alegría” así como las buenas sensaciones que se tiene en el PSOE. “Pilar Alegría va a ser la próxima Presidenta de Aragón”, ha dicho.

Sabés ha recordado que la propuesta socialista para la reindustrialización del corredor que va desde Zaragoza a Sabiñánigo pasando por Huesca, acompaña de un modelo de movilidad distinto: conexiones ferroviarias más habituales para ir hacia ese tren de cercanía entre Huesca y Zaragoza, y recuperar también ese tren de proximidad, ese tren de cercanía entre Zaragoza, Monzón, Binéfar, Tamarite y Lleida.