El caos ferroviario duplica los pasajeros de BlaBlaCar en Aragón: "Así me aseguro poder llegar a la hora"

Usuarios frente a las taquillas de Renfe en la Estación Delicias de Zaragoza E. E.

Los usuarios comienzan a plantearse abandonar el servicio de alta velocidad. El motivo no es otro que los retrasos continuos que se están sucediendo en los trenes tras el accidente ferroviario de Adamuz con 46 fallecidos.

Este trágico suceso puso en jaque a la alta velocidad y desde Renfe se pusieron en marcha para mejorar tramos como el que conecta Madrid, Zaragoza y Barcelona, lo que ha supuesto también la reducción de la velocidad en diferentes tramos.

Respecto a ello, desde este jueves las tres operadoras han añadido 25 minutos más a sus viajes para ajustarse a los tiempos. Además, se añade la suspensión de hasta 12 trenes en total en la franja de primera hora del día y los últimos por motivos de revisión de las vías.

Esto ha llevado a que un viaje Zaragoza a Madrid en tren de alta velocidad pase de hora y cuarto a alcanzar las tres, más los retrasos para subirse al transporte.

Esto ha supuesto que los usuarios busquen alternativas para poder llegar a sus destinos en hora y sin modificar sus agendas. Catalina, estudiante que vive en Madrid, admite desde la Estación Delicias que "ya decidí venir en bus hasta Zaragoza para evitar los retrasos".

El transporte mediante autobús no es la única forma por la que algunos están apostando estos días.

"Con Renfe nunca sabes si vas llegar si se retrasa entonces viajo en BlaBlaCar porque me genera más confianza y me aseguro el viaje", señala Celia.

Esta joven residente en Zaragoza tiene que llegar hasta Andorra-La Vella para ir a ver a su familia y hasta el momento hacía el trayecto en tren de alta velocidad hasta Lleida y ahí cogía un bus u otro medio de transporte.

Sin embargo, con la situación que atraviesan los trenes ha apostado por esta modalidad con la que además "me sale más barato".

Celia es una de tantas que ha apostado por esta aplicación: "Hemos podido ver un aumento en el número de pasajeros de coche compartido en Aragón", señala Amalia Correra, responsable de comunicación de BlaBlaCar España.

En los datos se puede ver muy significativamente. Mientras se comenzaban a suceder retrasos en torno a una hora en la salida de los trenes y un aumento del tiempo del recorrido, muchos pasajeros apuestan por este modelo de servicio de coche compartido.

Según datos proporcionados por BlaBlaCar, la semana pasada aumentó hasta en un 49% el número de pasajeros en comparación con las mismas fechas del año anterior. Esto ha supuesto duplicar sus usuarios.

Más allá de la conectividad que proporciona entre los territorios aragoneses con Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y Sabiñánigo.

Los principales destinos a lo largo de esta última semana desde esta modalidad de coche compartido han sido Zaragoza y Madrid. Coincidiendo que se trata de la ruta que sufre los retrasos de la alta velocidad.

A esta hay que añadir también Valencia, la cual carece en estos momentos de conectividad por vía ferroviaria al estar el corredor Zaragoza-Teruel-Valencia en obras.

Así, ha supuesto que durante la semana pasada los trayectos hayan alcanzado de media la distancia de 221 kilómetros.

En cuanto al precio, suele ser además uno de los factores de peso para que muchos usuarios decidan apostar por esta modalidad de viaje. El precio en el que suelen rondar es de 15 euros, media que predominó en el año finalizado de 2025.

Durante esta última semana, desde BlaBlaCar señalan que la media ha sido de 16 euros, un euro de aumento.

Respecto a esta casuística, la compañía señala que "tiene una política de precios recomendados que establece siempre un tope máximo para asegurar que no haya lucro y que nuestra actividad siempre esté dentro del marco de la economía colaborativa y de la impartición de gastos".

Además, recalcan que el precio no varía según los contextos externos. Así, subrayan que la situación actual en la que se enmarca Aragón y España a causa del caos ferroviario no va a suponer una variación del coste de los viajes.