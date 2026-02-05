Alberto Izquierdo (PAR) pide explicaciones a Guitarte sobre los contratos a su mujer: "Si no es legal, que dimita"

El candidato del PAR, Alberto Izquierdo, ha pedido explicaciones a Tomás Guitarte (Teruel Existe) sobre los dos contratos menores del Hospital de Teruel que el Salud adjudicó a Arquilab, la empresa de su mujer, Nieves Sánchez, cuando ella ya era jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación de Teruel.

Izquierdo cree que Guitarte debe responder a si estas adjudicaciones son legales o no y, si no lo es, “debería dimitir”.

“Nos parece gravísimo y lo que vamos a pedir es que el presidente de la Diputación tome las acciones correspondientes. El señor Guitarte, si no nos explica a todos hoy o mañana por qué se adjudicó esos contratos, cómo se hizo y si fueron en garantías, yo creo que debería dimitir y dejar paso a la número 2”, ha afirmado el candidato del PAR.

Esos contratos, tal y como publicó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, son dos modificaciones del proyecto que tuvieron que realizarse conforme avanzaba la obra del Hospital de Teruel. Arquilab, en 2018, antes de que Guitarte entrara en la vida política, se adjudicó la dirección de obra, y ahora había sido designada para redactar estos cambios.

“Debe explicarle a los turolenses por qué su empresa trabaja para el mismo Gobierno de Aragón del que es diputado en las Cortes y, además, del que él hizo enmiendas a los presupuestos del Gobierno de Aragón centradas en sanidad que presuntamente también podrían haberle beneficiado”, ha asegurado Izquierdo.

Este asunto ha acabado en los tribunales por una denuncia del empresario José Luis Campos, de quien Izquierdo niega tener “complicidad”.

“Me llamó percebe, no sé si eso es ser amigo o enemigo. La independencia de los medios es importante y el señor Campos hace su trabajo como lo hacen otros medios de comunicación. El señor Guitarte es, igual que yo, un servidor público. Yo no tengo una empresa que ha adjudicado contratos públicos de la administración”, ha apuntado el candidato del PAR.