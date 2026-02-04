Así son las polémicas llamadas de 'bots' del PSOE sobre las pensiones: "¿Sabía que el PP de Azcón ha votado en contra?"

La voz del expresidente de Aragón protagoniza las polémicas llamadas de 'bots'. E. E.

Cuando uno coge el teléfono, lo que menos espera es escuchar al otro lado a un expresidente de Aragón como Marcelino Iglesias. Y, menos aún, que le llame para 'poner verde' a Jorge Azcón.

Es lo que ha ocurrido en los últimos días en la campaña electoral de Aragón.

El propio Partido Popular denunciaba este lunes el uso de 'bots' por parte del PSOE de Pilar Alegría para "mentir y engañar" a los ciudadanos sobre la revalorización de las pensiones. Este miércoles, EL ESPAÑOL ha podido acceder a una de esas llamadas.

En ellas, como puede escucharse en el vídeo que acompaña a esta información, el presidente del PSOE aragonés dice textualmente: "Hola, soy Marcelino Iglesias. ¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones a nuestros abuelos? 445 euros menos al año por culpa de las derechas".

La gravedad del asunto ha hecho que el PP, que acusa al dirigente socialista de "mentir" al decir que votaron en contra, haya puesto el asunto en manos de la Junta Electoral.

El audio no queda ahí, ya que Iglesias sigue: "¿Es esa la manera de cuidar y reconocer a aquellos que han dado tanto por Aragón? El 8 de febrero necesitamos que vayas a votar por Pilar Alegría, por Aragón y por el PSOE".

Según apuntaban este lunes desde el PP de Aragón, estas llamadas se producen desde el teléfono 876 089 557.

“Es una falsedad. Traspasa todas las líneas de la legalidad. Están utilizando el juego más rastrero y sucio, a través de bots y teléfonos fijos, que reciben muchos aragoneses. Este es el juego sucio de Pilar Alegría”, decía la secretaria general del PP, Ana Alós.

En su opinión, esto demuestra que Alegría “representa lo peor del fango” y “las peores prácticas sanchistas”, motivo por el que le exigía que “diga la verdad” y “abandone el juego sucio”.

“No nos sorprende. Es la misma que acusó a un Guardia Civil de poner una bomba lapa en un coche de Sánchez sabiendo que era mentira. Ha atacado a jueces y periodistas por intentar desenmascarar todas las tramas de corrupción del PSOE”, continuaba Alós.

Ese mismo lunes, desde el PSOE negaban que se estuvieran realizando llamadas a móviles ni nada ilegal, e instaban al PP a demostrarlo.

Ofertas a influencers

Desde el PP vinculan también al PSOE con los intentos de compra a conocidos influencers de Aragón, tal y como adelantó este domingo EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, incluso sembrando dudas sobre una supuesta “financiación oculta” en la campaña de Pilar Alegría.

“Intentan crear un relato para desprestigiar a Jorge Azcón porque no tienen argumentos reales. Recurren a la mentira. Van a tener que dar muchas explicaciones. ¿Cómo financian esa campaña? ¿De dónde sacan el dinero?”, se preguntaba Alós.