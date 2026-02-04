PAR y Aragón Existe se enzarzan en una guerra de denuncias por los contratos de la mujer de Guitarte: "Es una venganza"

El PAR y Aragón-Teruel Existe se han enzarzado en una guerra de denuncias por la polémica por los contratos adjudicados a la mujer de Tomás Guitarte mientras es jefa de gabinete en la Diputación de Teruel (DPT).

La denuncia pública que hizo el aragonesista Alberto Izquierdo en el 'Debate a 8' de Aragón TV se ha materializado este miércoles en otra denuncia, esta vez ante los tribunales, impulsada por el empresario José Luis Campos.

Se trata, ni más ni menos, del mismo empresario que Teruel Existe denunció en noviembre de 2025 por un presunto delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos. Los de Guitarte le llevaron ante el juez junto al alcalde de Calamocha, Manuel Rando, por una polémica permuta que, a juicio de la formación, supuso "un claro y notorio menoscabo" para el patrimonio de este municipio turolense.

Esta guerra no es casual, ya que Aragón Existe y el PAR se lo juegan todo en Teruel. Para estos últimos, de hecho, sacar un escaño por esa provincia supondría la diferencia entre subsistir o desaparecer de las Cortes.

La denuncia de Campos está presentada, pero aún no ha sido admitida a trámite. Para Guitarte, detrás de esta maniobra está el PAR, al que ha acusado de iniciar una "guerra sucia" de "infundios, medias verdades e insinuaciones para enturbiar el debate de ideas de la campaña electoral".

También ve "una venganza" por parte de Campos con "muy mala intención" para influir en la campaña electoral.

El portavoz ha reiterado que el contrato en cuestión lo ganó la empresa de su mujer hace casi 8 años, cuando ni él ni ella tenían ningún cargo público. Su situación, sin embargo, cambió cuando salieron a licitación dos modificados de obra en 2023 y 2024.

Para cargos como el de jefa de gabinete, la ley establece una serie de incompatibilidades a las actividades que pueden y no pueden desarrollar mientras estén al servicio de la administración. En concreto, dice que no se podrán ejercer labores como contratistas de obras, servicios o suministros.

Guitarte, sin embargo, no ha querido entrar al fondo y ha asegurado que será el juez quien tenga que decir si su mujer podía o no concurrir a esas licitaciones siendo jefa de gabinete.

"Se ha hecho lo que se hace siempre. Ante un modificado, quien está más preparada es la propia dirección de obra. Son contratos de pura gestión. Solo les interesa para lanzarlo como torpedo, nadie ha buscado enriquecerse ni quedarse con nada, sino dar un servicio lo antes posible", argumentaba.

Preguntado por si su mujer tendría que dejar de ser administradora única de Arquilab SL, ha admitido que "a lo mejor se lo tiene que plantear". Pero ha recalcado que en estos últimos años podría haber concurrido a multitud de licitaciones y no lo ha hecho: "Se ha asumido el perjuicio que supone estar al servicio de la Administración pública".

Con todo, ha asegurado no tener nada que esconder y ha acusado a Izquierdo de "amagar, pero no ir" al juzgado y utilizar a otros para hacerlo. "Lo suyo son insinuaciones baturras para ensuciar nuestra reputación. No quieren callar, pero no nos vamos a ocultar", continuaba.

El portavoz cree que todos disparan contra ellos porque el 'caso Forestalia' "ha movido mucho" y porque son un Pepito Grillo que ha terminado molestando "a unos y a otros".

Tanto es así que en las últimas jornadas habría recibido amenazas telefónicas a través de terceras personas, algunas "realmente serias". "Estamos barajando la denuncia en el juzgado", admitía.

Una relación "nada favorable"

Aunque las encuestas dan por hecho que el PP volverá a necesitar a Vox para gobernar en Aragón, existe otra alternativa que pasaría por la suma de los populares con Aragón-Teruel Existe e incluso el PAR, si finalmente obtuviese escaño en las Cortes.

Pero la relación entre estas dos fuerzas no es "nada favorable", según ha reconocido Guitarte. De hecho, Guitarte tiene denunciado a Izquierdo por injurias y calumnias.

Lo hizo a mitad de diciembre por unos comentarios en el Parlamento aragonés en los que insinuó que el portavoz había peleado tanto por la radioterapia de Teruel porque tenía intereses personales. "Pero ni siquiera me he presentado a la licitación, mintió conscientemente. Lamento que la política se esté convirtiendo en esto. Hay gente que la denigra, espero que los votantes pongan a cada uno en su sitio", apuntaba.

Pese a todo, se ha mostrado dispuesto a hablar con quien haga falta "para que la extrema derecha no entre en el Gobierno": "Es nuestra principal obsesión en este momento".