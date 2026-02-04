Pablo Iglesias apela a la valentía para "enfrentarse al fascismo": "Esconder la cabeza en un agujero y ganar tiempo no sirve"

A tan solo cuatro días de las elecciones autonómicas del 8-F en Aragón, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado a Zaragoza. Tras unos años de ausencia en la capital, este miércoles ha participado en un mitin del partido morado junto con la candidata a la presidencia, María Goikoetxea.

Durante su intervención, Iglesias ha insistido en un mensaje claro para la gente progresista. Ha defendido que para “frenar al fascismo” hay que ser valientes, hay que dar pasos adelante y no conformarse con resistir.

Iglesias ha iniciado su intervención desde el centro cívico de la Estación de Norte recordando que ahora se ocupa de tareas políticas "más agradecidas" que encabezar un partido. Ha señalado que da clases de ciencia política y que dirige un medio de comunicación, Canal Red.

En este punto, ha defendido que este miércoles han publicado “una exclusiva” con el dinero que está dando el Gobierno de Aragón a “cierta gente”. “Nadie lo ha contado. Son verdades que los dirigentes políticos no pueden decir, pero yo sí”, ha expresado Iglesias.

Así pues, ha explicado que el Gobierno de Aragón del PP da “del dinero de los aragoneses” 88.175 euros a Eduardo Inda o 23.495 euros en “contratos menores” a Javier Negre o Vito Quiles.

De esta forma, se ha referido a la medida anunciada por el presidente Pedro Sánchez este martes de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. “Suena bien, pero es como hablar de un problema sin querer profundizar”, ha defendido, ya que para él “el fascismo no es solo de las redes sociales” y ha criticado las “mentiras” de algunos medios de comunicación.

Iglesias, que recordaba a quienes le preguntaban que había ganado Podemos "siendo tan valiente", ha reivindicado que "la clave del éxito de la ultraderecha es que llevan a cabo una guerra ideológica sin cuartel".

En este punto, ha destacado que empezaron con ideas minoritarias y que "esas ideas que nos escandalizaron siempre, ahora se hacen mayoritarias": "Están consiguiendo que el racismo se haga mayoritario, que el machismo avance entre los jóvenes, que haya jóvenes que digan que Franco no estaba tan mal, o que haya miles de jóvenes que cuando insultan al presidente del gobierno digan Pedro Sánchez, hijo de puta".

Por ello, entiende que “cuando la derecha se fascistiza, lo más inteligente no es echarse hacia atrás para resistir, sino avanzar las líneas ideológicas”.

En la misma línea, Iglesias ha rechazado que la solución contra el racismo sea una izquierda más dura con la migración, ya que eso beneficia el argumento del adversario. “¿Qué es lo que tiene que decir la izquierda cuando algunos hablan del problema de la seguridad? Decir, claro que aquí roban algunos, pero los que roban llevan traje y corbata”, ha manifestado levantando los aplausos de los asistentes.

Por otra parte, el madrileño ha puntualizado que el PP ha convocado las elecciones porque desde “Madrid han dado la orden” conociendo que los números decían que iban a “arrasar” junto con Vox. “Aragón es una pieza pequeña en una estrategia en la que la derecha que ya domina el poder judicial, buena parte de los medios de comunicación y de la empresa y ahora quiere el Consejo de Ministros”, ha lamentado.

Pablo Iglesias y María Goikoetxea. E.E.

En esa línea, es consciente de que “la gente de izquierdas está muy asustada” y Pablo Iglesias reconoce que van a ser tiempos difíciles. “Para la fase que viene, hay que dar la pelea ideológica con valentía, reivindicar la valentía no es una utopía quijotesca. Esa valentía en la izquierda quien más la ha demostrado es Podemos”, ha defendido.

Por último, el exvicepresidente segundo del Gobierno ha animado a que esa valentía se vea en los votos porque “las cosas nunca se quedan como están” y que “esconder la cabeza en un agujero como una avestruz y ganar tiempo no sirve”.

“Es necesario ser valiente. La democracia no se defiende sin valentía. La valentía es puro pragmatismo político para enfrentarse al fascismo”, ha cerrado Iglesias.

El encuentro, al que han acudido unas 200 personas provistos de banderines morados de Podemos y con el cántico de ‘sí se puede’ repetido en varias ocasiones, ha continuado con la intervención de María Goikoetxea.

"Hemos retrocedido"

Por su parte, María Goikoetxea, que primero tenía un recuerdo para Carlos Hernández, ha remarcado que no es “lo que está por venir, es lo que ya tenemos”, apelando a que las desigualdades “serán cada vez más grandes” porque “hay un sistema que no funciona”.

“El miedo no es malo, es humano. La extrema derecha utiliza ese miedo como motor político. Ya no debatimos sobre propuestas, debatimos si existe la violencia de género y sobre el aborto, hemos retrocedido”, ha advertido la candidata, que repite que el principal problema son "los fondos buitres".

Se ha referido también a las “fake news” y a la que ella misma sufrió hace poco, así como ha destacado que Podemos no ha tenido casos de corrupción en 11 años, aunque, ha dicho, “han intentado crearlos”.

Por ello, ha asegurado que no le deben “nada a nadie” y tienen las manos libres. “Nosotros queremos que las personas que no conocemos tengan los mismos derechos que nuestros amigos. Podemos defiende a la gente corriente, a la gente trabajadora. La patria es la gente que la sostiene”, ha añadido.

Así pues, Goikoetxea ha apelado también a la valentía de su partido, que hará lo necesario “para defender lo que consideran justo y los derechos de todos”.