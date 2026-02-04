De Francia a Kirguistán o Zimbabue: el próximo presidente de la DGA también se decidirá fuera de Aragón

Las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina. Desde que el 28 de mayo de 2023 se celebraron los últimos comicios, en esta nueva ronda electoral casi un millón de aragoneses - 991.892- están llamados a votar este domingo 8 de febrero.

Unos comicios marcados por el hito de ser la primera vez que se adelantan en Aragón y por haberse preparado con apenas 54 días desde que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, firmara el decreto de disolución de las Cortes el pasado 15 de diciembre.

Parte del electorado que conforma el censo electoral no votará entre las paredes de su colegio electoral en territorio aragonés, sino que efectuará la 'fiesta de la Democracia' a miles de kilómetros de distancia de su tierra natal.

No son pocos, alcanza el total de 44.433 personas que residen en el extranjero y tienen derecho de votar por el futuro presidente del Gobierno de Aragón. Un reto que ha supuesto mandar papeletas de todos los partidos que se presentan hasta 131 países.

Todos aquellos que pueden emitir su voto CERA han tenido hasta este martes 2 de febrero para enviarlo por correo al Consulado correspondiente y quien prefiera meter su propia papeleta en la urna tiene de plazo hasta el jueves 5 para acudir presencialmente a votar.

¿Desde dónde votan los aragoneses?

Si bien se puede llegar a pensar que Europa, continente del que formamos parte, es el más poblado por aragoneses. La realidad es que gran parte de los votos en el extranjero que se emitirán de cara a este domingo procederán de América.

Según los datos del censo electoral en el extranjero, el continente americano concentra a 21.705 aragoneses repartidos por 23 países. Si bien no lidera el país con más residentes con derecho al voto, ya que ese título lo tiene Europa (21.323) y lo corona el país vecino Francia con 9.234.

Desde el otro lado del charco es Argentina la que más aragoneses aglutina con derecho a voto, con hasta 6.605, situándose además como la segunda nación que emitirá más votos de aragoneses. Cerrando este top tres y lejos de Aragón podrán votar 3.422 desde Estados Unidos.

Aunque si estos comicios han venido a demostrar algo, aparte de cuestiones políticas, es que los aragoneses estamos muy esparcidos por el globo, es decir, en 131 países con presencia en los cinco continentes.

Así bien, se emitirán votos de lugares tan remotos como Nueva Zelanda. País que además es el situado más en lejanía con la comunidad aragonesa. Desde las dos islas principales que lo conforman, hasta 28 personas están llamadas al voto. Ya en todo el continente de Oceanía volarán votos de hasta 363 aragoneses.

De igual manera, también llegarán votos de puntos tan recónditos o desconocidos por muchos.

Ahí donde piensan que no puede haber un aragonés lo hay, como por ejemplo en Kirguistán. Desde el país asiático al oeste de China se emitirá un voto con destino a las elecciones aragonesas. En el caso del continente asiático se tiene registro en el censo electoral de 621 aragoneses.

No es el único país insular por el que se oye acento maño, ya que desde San Cristóbal y Nieves, el considerado país más pequeño de América y del hemisferio occidental, tiene entre sus tierras a un aragonés con derecho a voto.

Ya desde el continente africano, 945 aragoneses residentes se dispersan por 34 países. Hasta 101 aragoneses podrán ejercer su voto desde Marruecos, país con gran presencia en el territorio. Asimismo, las papeletas han llegado a sitios tan recónditos como Togo o Uganda, con un aragonés en cada uno de estos países.