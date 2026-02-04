Feijóo acusa a Sumar de "insultar a miles de personas" por decir que la okupación no existe: "No sé en qué país viven"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles a Sumar de "insultar a miles de personas" por decir que la okupación no existe.

"Lo que se está expropiando son los derechos de la gente y el Gobierno no tiene facultad para hacerlo. Esto es más propio de otras latitudes y territorios, no de una democracia occidental como la española", afirmaba.

Según ha dicho, en estos momentos hay 80.000 personas que no están percibiendo las rentas de sus casas y 40.000 que tienen okupada su propiedad.

"Yo no sé si la responsable de Sumar vive en nuestro país o se dedica a leer argumentarios de su propio partido. Si tampoco hay inquiokupaciones, ¿para qué hacen los decretos para blindar que no se pueda desahuciar ante un supuesto de impago?", se preguntaba.

El líder conservador ha insistido en que cuando una persona no puede pagar una vivienda "es cuando debe actuar la política social y de vivienda pública".

Lo que no se puede hacer, en su opinión, es responsabilizar al ciudadano de la "incompetencia del Gobierno". "Han creado el mayor problema con la vivienda desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Donde no ha querido entrar Feijóo ha sido en la guerra entre Pedro Sánchez y Elon Musk por el veto en las redes sociales a los menores de 16 años.

"Yo no estoy centrado en mediar en debates sobre Marte. Me preocupa mucho más Binéfar, Huesca y Aragón. No tengo interés en meterme en los líos de Sánchez le conteste quien le conteste", ha dicho desde la localidad oscense.

También se ha referido a los resultados que arrojan las encuestas para el PP de Jorge Azcón, que se quedaría con entre 28 y 29 diputados y solo podría sumar con Vox.

El presidente popular ha recalcado que el voto del enfado no solo no soluciona ningún problema sino que es un voto perdido. "El de hacer mayorías sí soluciona el problema", agregaba.

Por ello, instaba a "no dividir las fuerzas" y "no volver a permitir la inestabilidad" en la política autonómica: "La gente quiere un gobierno que gobierne, no una suma de partidos que bloqueen".