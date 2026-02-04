Azcón estalla contra las llamadas con 'bots' del PSOE: "Hay que estar muy mal para denigrar a un expresidente"

A ritmo de la canción ‘People have the power’ han entrado en un Teatro Olimpia hasta la bandera para mostrar su apoyo a Jorge Azcón, Alberto Núñez Feijóo y Lorena Orduna. Un giño al poder que la gente tiene en las urnas este domingo 8 de febrero.

El presidente de Aragón y candidato del PP a la reelección y el líder nacional han protagonizado un mitin en la capital oscense lleno de mensajes contra el Partido Socialista de Pilar Alegría.

Duramente ha cargado Jorge Azcón durante su intervención contra el PSOE. Así, ha denunciado la campaña "sucia" que están realizando mediante llamadas telefónicas a personas mayores a manos de Marcelino Iglesias, expresidente de Aragón.

En ellas, Iglesias dice a los ciudadanos que el Partido Popular les va a bajar las pensiones, en referencia a la negativa al decreto ómnibus que se votó en el Congreso de los Diputados.

"Hay que estar muy mal para denigrar la imagen de un expresidente de la comunidad. Muy hundido tiene que verse para querer utilizar para el que tiene el digno honor", ha subrayado Azcón.

No ha sido lo único ya que ha tenido unas palabras dirigidas hacia Iglesias al que ha acusado de "caer muy bajo para prestarse a llamar a personas mayores y mentirles sobre su gestión".

Por ello ha recalcado que "la desesperación del PSOE les lleva a hacer campaña sucia".

De esta forma, Azcón ha advertido que en el tiempo que queda de campaña "van a ser capaces de todo": "Se enfrenta a lo que puede ser su peor resultado en la historia y van a intentar hacer todo lo que pueden hacer. Si les diera la cabeza harían más cosas".

Un discurso que ha seguido cargado de dardos para una Pilar Alegría, que en su opinión, "no puede decir la verdad" ya que "está inundada de corrupción" por lo que "no viene a defender Aragón".

Así, ha acusado a la candidata socialista de ser "la peor portavoz que podía tener el peor Gobierno de España de Pedro Sánchez".

No ha perdido la oportunidad para sacar sobre el tablero la ya presunta fiesta en el Parador de Teruel. Un hecho por el que ha reprochado a Alegría que "cómo va a convencer a las mujeres con lo que está pasando en el PSOE": "Lo hemos visto en Aragón directamente, a la mano derecha de Sánchez que se iba al parador de Teruel que todos sabemos lo que hizo".

En esta misma línea, le ha intentado sacado los colores por la comida con Paco Salazar, acusado por acoso sexual por sus compañeras: "Es imposible que una campaña las gane quien ha dejado asesorar a un acosador sexual".

Los mensajes también han ido en línea directa hacia Pedro Sánchez al que ha señalado que "lo que de verdad le va a cabrear es que el Partido Popular tenga un buen resultado". "Si Vox tiene un buen resultado, Pedro Sánchez va a estar feliz porque quiere un Aragón polarizado y levantando un muro", ha remarcado.

Si bien no se ha olvidado de aquellos que fueron compañeros de gobierno. Así ha acusado a Vox "está pensando en sus intereses y no en los aragoneses" como además de "querer que la gente esté cabreada".

Mitin del PP junto a Alberto Núñez Feijóo en Huesca PP Aragón

"Bambi ha muerto"

Un mitin en Huesca que ha contado con la participación del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que ha comenzado su intervención alabando la gestión de Azcón "que en dos años y medio ha hecho más que cualquier otro presidente en años".

Así ha defendido la decisión del presidente de Aragón por convocar elecciones "tal y como dice la Constitución". Una mención que ha abierto la veda para criticar a un PSOE "que tiene que tapar todo lo que ha hecho el Gobierno".

"El Partido Socialista en Aragón tiene que disimular la discriminación que sufre Aragón y nosotros estamos defendiendo la dignidad de esta tierra", ha subrayado Feijóo.

Del mismo modo, ha reprochado al presidente de España venir "poco por Aragón" y lo ha justificado "porque tenía que venir a pedir perdón". Por ende, ha acusado de que no han venido "ni ministros ni expresidente porque nadie quiere hacerse la foto con la candidata que va a dar el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón".

Ante este recordatorio a los miembros del Partido Socialista, ha mencionado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el cual por el momento no ha pisado Aragón en la campaña electoral.

"¿Dónde está el señor que daba lecciones de honradez que parecía Bambi? Señoras, señores, Bambi ha muerto", ha destacado el líder nacional del PP.

Por todo ello, Feijóo ha señalado que solo hay dos opciones para Aragón "la del desgobierno de Sánchez o el Gobierno de Azcón".

"El domingo tenemos que votar por lo que Aragón necesita y lo que no quiere Sánchez. Quiere una Aragón dócil que le aplauda, que le ponga a la cola de la financiación", ha remarcado.

Feijóo ha pedido el voto para Jorge Azcón porque "Aragón necesita que se vote al PP porque tendrá un gobierno fuerte y libre para tomar sus decisiones y podrá presentarse delante de su pueblo".

Por ello, ha reprochado "que no puede ser presentarse a las elecciones para que el que gane no pueda gobernar". Recordando así la situación nacional que vivió su partido cuando el propio Feijóo ganó las elecciones, pero no pudo alzarse como presidente de España.

Así, ha querido hacer referencia al enfado de la gente a la que dice que entiende, ya que "hay sensación de que las prioridades de la nación no son las prioridades de la gente".

Por ello, ha llamado a apoyar al actual presidente de Aragón porque "no hay mejor manera de hacerse escuchar que una victoria de Azcón".

Compartir proyecto

El mitin lo ha abierto Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, quien ha abierto su ciudad para recibir a Azcón y Feijóo. Durante su discurso ha enfatizado la colaboración entre instituciones que ha hecho que "Huesca cuente".

"Compartimos proyecto para España, un proyecto de los ciudadanos que queremos ser libres, iguales. Lo mejor para Huesca y Aragón es el proyecto que lidera Jorge Azcón y que pronto esperemos Alberto Núñez Feijóo lidere en España”, ha destacado Orduna.

Así, ha subrayado que tanto en los gobiernos de las ciudades como en la comunidad "trabajan con hechos, no creemos en la bronca, ni en el bloqueo, ni los insultos ni tampoco en las mentiras": "Huesca necesita gobierno que se entiendan, que colaboren en equidad e igualdad porque los oscenses no queremos ser más que nadie pero tampoco vamos a permitir ser menos".

Por todo ello, ha subrayado: "Huesca, Aragón y España necesitan un liderazgo. En Aragón está muy claro con Jorge Azcón porque Aragón es imparable y lo será".