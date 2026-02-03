Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe: "Nos interesa más influir sobre las decisiones que estar en los gobiernos"

Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe a las elecciones autonómicas del 8 de febrero E. E.

Si hay una lucha que lleve por bandera Tomás Guitarte (Cutanda, 1971) es la despoblación. Poner sobre el mapa la provincia de Teruel viene siendo una de sus esgrimas personales desde hace años y ya de forma continuada y profesional desde 2019. Año que saltó a la política tras años dedicado a la arquitectura.

El candidato de la coalición Aragón-Teruel Existe afronta los comicios del próximo 8 de febrero con la convicción de no solo revalidar su posición en la provincia de Teruel sino también por Zaragoza y Huesca.

¿Ve correcto este adelanto electoral?

Nosotros creemos que es un adelanto que nace, sobre todo, de intereses de ámbito nacional del Partido Popular. Si bien es cierto que aquí había un problema, que era que no se conseguía, o imprevisiblemente, no se conseguía aprobar los presupuestos por segundo año consecutivo, y nosotros compartimos que si no se consiguen aprobar presupuestos hay que convocar elecciones.

¿Llega en un buen momento el partido, a pesar de que se han adelantado?

Imagino que como a los demás siempre nos habría gustado tener más tiempo.

Nosotros estábamos en un proceso de expansión territorial, extendiendo el proyecto por todo Aragón. Estábamos ya en 30 de las 33 comarcas, y siempre habría sido mejor más tiempo. Pero sí que nos pilla preparados, nos pilla con la maquinaria engrasada, y esperamos poder hacer una buena campaña.

¿Qué papel juega Aragón-Teruel Existe en estos comicios?

Creemos que puede tener un papel crucial en el sentido de que es un proyecto que muchas veces se ha aspirado en Aragón, es decir, una formación aragonesa transversal que sea capaz de aglutinar a toda la sociedad y no solo una parte de ella.

Nosotros aspiramos a ser plurales igual que la sociedad que aspiramos a representar, y creemos que este es el momento de hacer ese gran proyecto, soñado siempre por muchos aragoneses desde la Transición.

"Nosotros compartimos que si no se consiguen aprobar presupuestos hay que convocar elecciones"

Apuestan por una política a pie de calle, como nombran en las presentaciones de candidatura, ¿qué se diferencia del resto de partidos?

Precisamente por tener el origen en el movimiento ciudadano, las preocupaciones de los ciudadanos son problemas reales que hay que solventar más que hacer elucubraciones teóricas.

Para nosotros es clave, por ejemplo, la calidad de la prestación de los servicios públicos en todo el territorio, que esto se preste en condiciones equivalentes de calidad en cualquier lugar, que cualquier aragonés, viva donde viva, tenga un servicio garantizado de sanidad, de educación o poder cubrir la dependencia.

Ese aspecto de la justicia social es un elemento para nosotros decisivo porque es el que preocupa realmente a los ciudadanos.

Las encuestas os dan una horquilla de 2 a 3 diputados, ¿confía en mejorar los resultados obtenidos en el 2023?

Estamos convencidos, respetamos las encuestas, sabemos que cada una se hace con unos objetivos o unas pretensiones.

Nuestro objetivo real y lo palpamos que puede ser así en la calle es obviamente revalidar Teruel con los tres diputados o incluso pelear por el cuarto y esperamos también obtener representación en Zaragoza y Huesca.

Creemos que las candidaturas son de mucha calidad y que este proyecto se está extendiendo en el conjunto de la sociedad aragonesa.

¿Ve posible obtener un diputado por Zaragoza?

Creo que sí, modestia aparte, creo que la candidatura que tiene Aragón Existe en Zaragoza es una de las más potentes que se presenta, por no decir la que más.

Son muy conocidos en Teruel, ¿notan cierta dificultad en darse a conocer en Zaragoza y Huesca?

No, nosotros creemos que el conocimiento es generalizado. Llevamos ya 26 años trabajando como movimiento ciudadano y como herramienta política de ese movimiento ciudadano llevamos 6, pero nuestra presencia ha sido notoria. Obviamente siempre aspiras a que te conozcan más y a que te vean más útil.

Si dieran las cuentas, se habla de un posible pacto con el PP de Jorge Azcón para lograr esa mayoría absoluta. ¿Valora la posibilidad de llegar a pactos?

En esta cuestión hay una cosa que siempre nos sorprende y es por qué se nos pregunta eso a nosotros y no por ejemplo al PSOE o a Chunta incluso. Hay varias formaciones que podrían tener en su mano la posibilidad de evitar el PP tuviese que inclinarse a pactos con la extrema derecha que muchos entendemos que no son los convenientes para la comunidad autónoma.

Nosotros sí que hemos dicho que valoraríamos esa posibilidad una vez sepamos los resultados, valoraríamos esa posibilidad con ese objetivo único, pero siempre ha de pasar previamente porque la otra parte también pueda asumir nuestro programa.

¿Cuáles serían esas líneas rojas para llegar a cierto entendimiento ya sea con el PP o con otros partidos?

En este momento nuestra línea roja es el cumplimiento de nuestro programa.

Aquellas cosas que están encuestadas en nuestro programa, hablarlas y negociarlas. Pero en cualquier caso, que es una cuestión casi de política ficción. No sabemos si se va a dar esa circunstancia o no.

Nosotros lo que apostamos es porque la ciudadanía aragonesa confíe en nuestro programa. Sienta que es un programa suyo, que nace de sus necesidades directas. Que lo que apuesta en definitiva o en resumen es por corregir el modelo territorial que tiene la comunidad autónoma.

¿Exigiría formar parte del gobierno o se mantendría fuera?

Todavía es más política ficción que lo anterior.

Primero ha de darse muchas cosas. Ha de darse que los resultados sean positivos, que seamos nosotros la alternativa, que se quiera negociar y no sea con otros.

En cualquier tipo de negociación de estas fórmulas, lo que sí queremos hacer es que se admita lo que para nosotros es sustancial en nuestro programa, que son muchas cosas que se conocen de sobra y que sería, digamos, la forma de influir sobre las decisiones.

Nos interesa más influir sobre las decisiones que se toman más que estar en los propios gobiernos. Pero son cuestiones que ni siquiera nos hemos planteado porque no sabemos ni siquiera si vamos a estar en esa expectativa y tampoco, sobre todo, porque es la otra parte la que tiene que decidir si negociar con nosotros.

"Los centros de datos se traduce en muy pocos puestos de trabajo cuando están en funcionamiento"

¿Cómo se recibió dentro del partido cuando la UCO investigó a Forestalia?

Como una consecuencia natural de los procesos judiciales que se estaban abiertos. Nosotros no solo nos hemos opuesto públicamente, sino que hemos hecho más de 300 alegaciones a proyectos de este tipo, en concreto del Clúster, y no solo le hemos hecho alegaciones, sino que le hemos denunciado tanto en vía administrativa como en vía penal.

Fruto de todas esas investigaciones sabíamos que tarde o temprano llegaría a evidenciarse este tipo de afecciones o de investigaciones por parte de los cuerpos judiciales o de la propia UCO.

Y en ese sentido era como un proceso natural que esperemos que se culmine y que se puedan aclarar todas esas circunstancias.

El PP ha centrado las elecciones en las grandes inversiones que han traído. Recientemente se dio a conocer ese primer centro de datos en la provincia de Teruel, en la Puebla de Hijar. ¿Cómo lo valora?

Lo valoramos igual que el resto. Hay una cuestión fundamental respecto a la política de anuncios. Creemos que hay una política de excesiva propaganda, populista en el sentido de dar por sentado anuncios que muchas veces están cogidos con las pinzas.

Hablamos de miles y miles de millones, pero luego realmente se materializa lo que se puede materializar. Muchos de estos anuncios no tienen ni garantizado el suministro eléctrico, ni garantizado el agua. Hay que ir con mucha precaución.

El caso de los centros de datos es un sector que viene a consumir recursos muy importantes como son territorio, electricidad y sobre todo agua. El agua es un recurso escaso en Aragón.

Hemos visto todas las sequías y aquí dependen otros sectores productivos importantes como es la agricultura, pero también el turismo. Hay otros sectores económicos para los que ese recurso es crucial. Hay que analizarlo con precaución porque los beneficios que trasladan a la sociedad aragonesa son pocos.

Se traduce en muy pocos puestos de trabajo cuando están en funcionamiento, porque está todo prácticamente automatizado. Si encima la implantación se hace recurriendo a los PIGAS, que es una fórmula que les exime de pagar impuestos municipales, como por ejemplo Icio. Hay muchas más cosas negativas que positivas.

Pedro Sánchez presentó sus cuentas sobre la financiación autonómica en la que sobre todo se olvida de la la despoblación. ¿Cuál es vuestra postura ante estas cuentas?

Estamos radicalmente en contra, tanto por la forma como por su contenido.

La forma porque deviene de una negociación que hace de manera unilateral con Esquerra Republicana afectando de manera sustancial al reparto de la financiación.

Prácticamente luego se cuadran los números, se inventan conceptos para poder asignar los recursos que se quieren asignar a Cataluña y nosotros somos obviamente perjudicados.

En Aragón hay que tener de manera inequívoca en cuenta la despoblación, la orografía, la extensión territorial.

Nosotros criticamos de raíz el modelo porque creemos que el peso de la población no puede ser tanto como es en estos modelos, porque Aragón no se define solo por la población, se define por otros contextos.

Hay un gran interés nacional en estas elecciones, viniendo usted de un partido autonómico ¿cómo valora que desde las cúpulas de partidos como el PP y el PSOE se esté dictaminando la política aragonesa?

Nosotros creemos que es un problema porque al final a los grandes partidos les interesa lo que sería la polarización política, les interesa que el conflicto y las decisiones solo sean de tipo ideológico y entre ellos, entre PP, PSOE y Vox.

Somos contrarios a esa polarización, vamos a intentar abrir una brecha en ese ámbito para que realmente la política sea una política de trabajo por los intereses del ciudadano y llegar a soluciones que puedan beneficiar a nuestro territorio.

Ahí es donde tienen la labor los partidos territoriales como el nuestro, donde han de ser capaces de llevar las demandas de nuestro territorio a la mesa del Consejo de Ministros.

Aragón es en general un territorio que ha sido siempre olvidado, el paradigma de ese olvido es todo lo que ha sucedido durante las últimas décadas con la provincia de Teruel y la única vía que nos han dejado para solucionarlo es tener presencia política potente en Madrid para resolverlo.