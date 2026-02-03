Silvia, la candidata del PP en Teruel que se ha perdido la campaña tras dar a luz: "Está haciendo algo más importante"

Silvia Casas, junto a su hijo Carlos recién nacido, en el mitin del PP en Teruel E. E.

La campaña electoral dio el pistoletazo de salida el 23 de enero y todas las máquinas de todos los partidos comenzaron a trabajar sin descanso de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

Los quince días de campaña suponen una movilización de medios y de personal por todo el territorio aragonés. Candidatos, miembros de los partidos y cabezas de listas se dejan ver por cada punto de Aragón para apoyar a su candidato y reforzar así los resultados de los comicios.

Sin embargo, en estas fechas, por parte del Partido Popular, se ha notado una ausencia importante. La número 1 por la provincia de Teruel, Silvia Casas, no ha podido estar presente de manera activa en la campaña.

Su ausencia tiene un motivo de peso ya que la que también ejerce de miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular estaba embarazada, tal y como ya anunció la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en un acto del PP en Zaragoza el pasado 11 de enero.

Hacia Casas ha dirigido unas palabras el presidente de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, a la que le ha dedicado un "agradecimiento especial".

"Cuando decidimos que se había ganado ser la número 1 por la provincia de Teruel sabíamos que estaba embarazada y de cuántas semanas, que era inminente, pero no que el mismo día darlo a conocer iba a dar a luz", ha confesado Azcón ante una Silvia Casas que estaba en primera fila junto a su hijo recién nacido en el mitin de este martes en Teruel junto a Alberto Núñez Feijóo.

El candidato del PP ha expresado lo "encantados" que están desde el partido porque sea la número 1 por Teruel. "Nuestra número 1 no ha podido estar haciendo campaña, pero ha hecho una cosa mucho más importante: cuidar a Carlitos", ha expresado con especial cariño Azcón.

Un discurso que ha cerrado con guiños a los objetivos de campaña: "Nos interesa mucho más que la gente se anime a tener turolenses como Carlitos que a hacer campaña electoral. Eso son hechos, lo que queremos para la provincia de Teruel", ha concluido.

Estas palabras las ha recibido Casas con su hijo que cuenta con días desde que dio a luz en el mitin en el Centro Sociocultural de San Julián.

Ya en su momento, Mar Vaquero elogió a la número 1 del PP y al presidente Jorge Azcón por esta decisión. Enmarcado en el acto de la presentación de la campaña 'Aragón Imparable', la vicepresidenta tuvo unas palabras hacia Silvia Casas.

"Me quiero referir a quien es la número 1 para encabezar la lista por Teruel. Hoy no está aquí, la teniente alcalde de Alcorisa, porque ha sido madre hace unos días y tiene derecho a disfrutar de su hijo", decía el pasado 11 de enero.

Así, valoraba la implicación de Casas: "Era inminente que iba a ser mamá, pero no fue ningún obstáculo para que el presidente Jorge Azcón pensara que iba a ser completamente compatible ser madre, defender como número 1 los intereses de Teruel en las Cortes y además disfrutar de la maternidad". A lo que concluía: "Eso sí que es feminismo".