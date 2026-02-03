El reto de montar unas elecciones en 54 días: la IA llega para "corregir errores" y más de 9.000 personas trabajando

El 15 de diciembre el presidente de Aragón, Jorge Azcón, firmó el decreto de disolución de las Cortes de Aragón que daba pie a la celebración de las primeras elecciones autonómicas anticipadas en la historia de la Comunidad. Esto supuso el pistoletazo de salida para unos trabajos 'exprés' para montar unos comicios en 54 días.

Una anómala situación que ha supuesto un reto para la administración y la secretaría de proceso electoral que se crea para los comicios del 8 de febrero.

"Se comenzó a trabajar 5 minutos después de la firma del decreto por parte del presidente", ha explicado en rueda de prensa, Miguel Ángel Lafuente, director general de Relaciones Institucionales.

El reto además reside, como ha comentado, en que el organismo de la secretaría de proceso electoral "se suele crear un año antes y en este caso se ha montado con 54 días".

No ha sido lo único, ya que al producirse el adelanto electoral se desliga del resto de procesos electorales de ámbito estatal, por lo que la administración pública se ha tenido que hacer cargo de procesos como el transporte, urnas u otros materiales que en momentos normales residen en el Gobierno central.

El director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente, y el director gerente de AST, Ángel Sanz, explican el operativo electoral desplegado para las elecciones autonómicas de este domingo 8 de febrero. Fabián Simón

De esta forma, el 8 de febrero van a estar implicadas hasta 9.000 personas en el proceso electoral. Además, se dispondrá de 2.213 mesas electorales en 999 locales habilitados para ellas en un total de 731 municipios.

Esto conforma un censo total electoral de 991.892 electores, de los cuales se cuenta con 44.428 votantes en el extranjero en 131 países.

Todo ello ha supuesto una gran movilización de personal; además del destacado trabajo del funcionario público durante estos días, también se ha convocado a 6.500 personas como presidentes y vocales de mesa.

A lo que se suma el material que se necesita para llevar a cabo unos comicios con la impresión de 15 millones de papeletas más sobres, actas y correo ordinario. Este trabajo ha sido otorgado a una empresa de Zaragoza "que está cumpliendo el desafío".

Una gran infraestructura y movilización de personal y material que eleva el coste de las elecciones a 10 millones de euros.

IA para evitar errores

La gran novedad de estos comicios pasa por las nuevas tecnologías. En estas nuevas elecciones autonómicas, los representantes de la administración tendrán a su disposición una tablet para el envío de la información sobre los votos emitidos a lo largo del día, la participación electoral y el recuento de votos final.

Según ha explicado el director gerente de AST, Ángel Sanz, los datos emitidos por la tablet serán retransmitidos al centro de recogida de datos que se ubicará en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Para ello se han habilitado 1.274 tablets. Solo 18 municipios lo harán de manera tradicional, de forma telefónica.

No es la única novedad de este nuevo modelo, sino que se recurrirá a la Inteligencia Artificial. El fin no es otro que "corregir errores y posibles incidencias". Así, la tablet no solo enviará el acta de voto, sino también una foto de la misma. Esta servirá para cotejar ambas informaciones.

Colaboración

Ante el despliegue que supone la convocatoria de elecciones autonómicas, la seguridad es uno de los factores clave. De esta forma, van a colaborar Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con 391 policías locales en 42 municipios, Policía Nacional en los ámbitos urbanos, Guardia Civil en el medio rural, y adscrita al frente de la vigilancia de diversas sedes.

Además se contará con 200 voluntarios de Cruz Roja que facilitarán el transporte de todos aquellos que lo requieran hasta los enclaves electorales con 30 vehículos.

Así la jornada electoral seguirá el siguiente calendario: