Feijóo pide a Sánchez que le pague el 'copyright' por el veto en redes a menores de 16 años: "Lo propusimos el año pasado"

Feijóo, este martes en el aeropuerto de Teruel con Jorge Azcón. E. E.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a Pedro Sánchez que le pague derechos de autor por su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

En su opinión, no hace falta irse a Dubái para anunciar eso, y menos teniendo en cuenta que ellos ya lanzaron esa propuesta "el año pasado".

Tanto es así que plantearon una enmienda a la Ley de Protección del Menor para prohibir el acceso a internet a los menores de 14 años y que de los 14 a los 16 solo pudieran entrar con autorización de sus padres.

"Esa enmienda está en el Congreso. El presidente del Gobierno debería pagarnos, al menos, el 'copyright' de esa propuesta", ha dicho desde Teruel, donde ha acompañado a Jorge Azcón en un nuevo acto de campaña.

El dirigente conservador también se ha referido a la declaración del ex número 2 del PSOE, Santos Cerdán, y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ante el juez.

Lo visto en las últimas horas es, en su opinión, "de película de gánsteres".

"Pero no lo es, es el partido de Sánchez", ha apuntado, asegurando sentirse "avergonzado como político" de ver y escuchar lo que dijeron sobre los audios de las saunas y los prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno.

"Empezamos a acostumbrarnos a los escándalos", censuraba.

Sobre las pensiones, ha asegurado que aunque no conoce el nuevo texto, queda claro que Sánchez estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. "Su prioridad es él mismo y lo secundario, los pensionistas. Lo lógico habría sido aprobar de forma inmediata la revalorización", ha dicho.

Como ya hiciera la semana pasada, ha vuelto a lamentar que el PSOE quisiera meter una veintena de asuntos más en el decreto ómnibus para "tomar a los pensionistas como rehenes" y condicionar el voto del PP.

"Nosotros estuvimos, estamos y estaremos en la revalorización automática conforme al IPC", ha subrayado.

Tampoco ha obviado la polémica sobre el pacto del Gobierno y el PNV para que la moratoria antidesahucios excluya a los propietarios con una sola vivienda en alquiler.

"Ahora resulta que si una persona tiene una vivienda y no le pagan el alquiler procede el desahucio, pero si no, tiene que dejar de cobrarlo. ¿Usted cree que esto es un país democrático? ¿De verdad no vamos a cumplir la Constitución?", se preguntaba.

En su opinión, si una familia tiene dificultades para pagar la renta lo que hay que hacer es impulsar un proyecto social para facilitar una vivienda y no decirle a otra familia que no puede cobrar la renta. "Es un ejemplo más de la tensión social que están creando en la sociedad española", añadía.

Ataque a Vox

Además de reiterar su compromiso por incluir la despoblación y el coste real de los servicios como "factor clave" de la nueva financiación autonómica, Feijóo ha arremetido, sin nombrar expresamente a Vox, contra los partidos que han bloqueado las cuentas públicas de Aragón y han intentado que Azcón no se consolidase.

"No le dejan consolidarse y acabar la legislatura porque supondría apuntalar a un político que tendría mayoría suficiente el próximo mandato. Han venido a zancadillear el futuro de Aragón y utilizar sus votos para bloquear con una pinza evidente sus cuentas públicas", rechazaba.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos decir 'no' al bloqueo y 'sí' al futuro; que ayuden a construir un Gobierno sólido y no uno débil "sometido al chantaje y a la pinza".

Todo esto lo ha contrapuesto, también con los responsables de la mayor crisis ferroviaria de España, de la "irresponsabilidad política migratoria que preocupa en toda Europa" y de entregar el dinero de los aragoneses a los "privilegios" del independentismo catalán.