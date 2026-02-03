Azcón pide reformar de arriba a abajo el Parador de Teruel para "olvidar" la juerga de Ábalos: "Ha quedado manchado"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lanzado este martes una sorprendente petición a Alberto Núñez Feijóo: que "cuando sea el próximo presidente del Gobierno de España" reforme de arriba a abajo el Parador de Teruel para "olvidar" la fiesta de Ábalos.

Durante años, ha dicho el candidato popular, el Parador ha sido "un emblema de Teruel". Pero que su nombre se oyera en toda España por la supuesta juerga con prostitutas del ex secretario de Organización del PSOE ha hecho que su imagen "haya quedado manchada".

"Es un tema muy serio, evidencia la degradación personal y política a la que puede llegar el Gobierno. Ocurrió en plena pandemia, se dedicaba a montar fiestas con mujeres. Es absolutamente indecente y queremos que siga viniendo el mayor número de turistas", subrayaba.

Por ello, ha propuesto a Feijóo hacer "un Parador nuevo del que nos sintamos orgullosos; que haga que se olviden las fiestas que los socialistas indecentes montaban".

La alcaldesa, Emma Buj, también ha hecho leña de la polémica. La regidora ha asegurado, a modo de broma, que durante un tiempo tuvieron que meter al congelador el eslogan 'Teruel, ciudad del amor'.

"Yo pienso bien de todo el mundo. Estoy convencida de que Alegría se metió en su habitación, se puso tapones y no se enteró de nada y de que los cargos del PSOE, cuando veían el trasiego de mujeres de su secretario de Organización, que sus asesoras tenían siempre el mismo corte o que sus sobrinas nunca compartían su genética pensaban que era casualidad", ha afirmado, cargada de sorna.

Pero hay cosas "de las que se debería haber dado cuenta", como cuando votó a favor de la ley del 'Solo sí es sí': "A mí ese PSOE no me da lecciones de feminismo. Ni a mí ni a mis compañeras ni a ningún hombre del PP", resaltaba.

Azcón también se ha preguntado cómo va a defender Pilar Alegría la regeneración democrática si están arrasados "por la peor corrupción posible".

"Hicieron negocio con las mascarillas, el salvavidas en lo peor de la pandemia. No es que se merezcan estar en la cárcel, es que no se merecen el más mínimo respeto de los españoles", continuaba.

Igualmente, ha arremetido contra la candidata socialista por quedar a comer con Paco Salazar cuando ya pesaban sobre él "gravísimas acusaciones de acoso sexual". "¿Qué no ha entendido de lo que hoy piden las mujeres? Es imposible mayor impostura", ha agregado.

Lo mismo con la financiación, la despoblación o las ayudas al funcionamiento. "Alegría no defiende los intereses del PSOE sino los de Pedro Sánchez. Si en una provincia tienen que tener mal resultado es en Teruel, es que no hay por donde cogerlo", se quejaba.