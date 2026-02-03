Azcón empieza a dibujar su Gobierno: elige a Eva Valle, ex asesora de Rajoy, para Economía si gana las elecciones

El actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya tiene más que planeado el que será su equipo de Gobierno después del 8-F. Esta misma mañana, a cinco días de que se celebren los comicios y acompañado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijoó, el candidato del PP ha anunciado su decisión de incorporar como consejera de Economía a la ex asesora de Mariano Rajoy (anterior presidente del Ejecutivo Central), Eva Valle.

Entre los motivos, Azcón ha asegurado que Aragón está cambiando y su crecimiento económico es "imparable". Y, para poder atraer y retener todo el talento y potencial de la Comunidad, el presidente ve "necesario reforzar el área de Economía con una figura de la talla y profesionalidad de Valle, que sin ninguna duda va a mejorar exponencialmente el buen equipo con el que hoy cuenta el Gobierno de Aragón".

En este sentido, ha detallado el "espectacular" currículum con el que cuenta la zaragozana, "quien además de ser economista del Estado y haber trabajado en el Banco de España como directora de relaciones institucionales, fue la directora económica de Rajoy". Además, ha señalado que Valle, nacida en la capital de Aragón, se licenció en Economía por la Universidad de Zaragoza. Y, dada su trayectoria profesional, según Azcón, su incorporación al Ejecutivo autonómico es, precisamente, "lo que necesita Aragón".

Pero el de Valle no ha sido el único anuncio que el candidato ha desvelado durante su visita al aeropuerto de Teruel, esta mañana. El presidente autonómico ha confirmado que en septiembre de 2027 el campus universitario de Teruel sumará 45 plazas para que la nueva facultad de Ingeniería Aeroespacial sea una realidad.