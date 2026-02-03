Amazon duplicará su inversión en Aragón: llegará a los 30.000 millones y eleva a 90.000 los captados en 30 meses

Amazon Web Services (AWS) duplicará su inversión en Aragón hasta los 30.000 millones de euros. El gigante tecnológico construirá en la Comunidad otros tres centros de datos en La Puebla de Híjar (Teruel), San Mateo de Gállego y la Plataforma Logística de Huesca (Plus).

Su importancia no es, ni mucho menos, menor. Solo el proyecto de La Puebla de Híjar supondrá una inyección de 5.000 millones de euros, la mayor inversión en la historia de la provincia.

Tanto es así que superará la prevista en la gigafábrica de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza).

Pero no solo eso. AWS también levantará una fábrica para reacondicionar sus servidores durante la vida útil de los centros de datos.

La noticia, avanzada por Heraldo de Aragón y confirmada por el presidente de Aragón, vuelve a incrementar las cifras de inversión del Gobierno de Jorge Azcón. Si en el 'Debate a 8' de Aragón TV se hablaba de 80.000 millones, con la apuesta de Amazon serían ya 90.000.

El propio líder conservador ha asegurado a través de sus redes sociales, haciendo un juego una vez más con su eslogan de campaña, que este es otro ejemplo de que "el progreso de Aragón es imparable".

En un principio, la inversión contemplada por AWS era de 15.700 millones de euros, pero con su segunda fase de expansión, el total llegará a los 30.000. "Posiblemente, estamos hablando de la inversión más importante que Amazon está haciendo en toda Europa. Sitúa a Aragón a la vanguardia de la industria que más va a cambiar nuestra sociedad en el futuro: la inteligencia artificial", ha resaltado.

Tras las críticas del 'Debate' por parte de la izquierda, Azcón ha reivindicado que los centros de datos son el soporte necesario para la IA. "Y no hay ninguna otra comunidad en todo el sur de Europa en la que se esté apostando por esta industria de los datos como Aragón", ha añadido.

La inversión milmillonaria de Amazon se une a los 1.000 millones que también invertirá la estadounidense Diamond Foundry para producir obleas de diamante para chips de alto rendimiento. En este caso, la previsión es crear hasta 300 puestos de trabajo.

Las reacciones

El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido desde Teruel que en sus cuatro años al frente del partido jamás había escuchado a ningún presidente autonómico hablar de un compromiso de 90.000 millones de inversión.

"Son cifras que merece la pena señalar, reflexionar y valorar. No es un tema menor", subrayaba.

Mapas de capacidad

Azcón también se ha referido al retraso de la publicación de los llamados mapas de capacidad, imprescindibles para desatascar "decenas de miles de millones de euros" en inversiones.

Para el barón popular, "visibiliza y pone como ejemplo el desastre que significa la red de transporte de energía en nuestra Comunidad". "Todos los españoles tuvimos oportunidad de verlo en el apagón, pero ese retraso de las capacidades energéticas es especialmente perjudicial para Aragón. Es el paso necesario para que los concursos de energía se puedan convocar", decía.

