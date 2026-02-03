Alegría llama a la movilización y defiende los derechos de los aragoneses "vivan donde vivan": "Se decide el presente y futuro"

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento para que a partir del 8 de febrero todos los aragoneses y aragonesas tengan los mismos derechos vivan donde vivan. “Lo que se decide ese día es el presente y futuro de Aragón”, ha dicho.

Frente a los dos años de recortes y privatizaciones de Azcón en Aragón, Pilar Alegría ha asegurado que la ciudadanía tiene que ir a votar “con ilusión, con ganas y con mucha alegría”.

Ha recordado que en los debates “no hemos escuchado de Azcón ni una sola propuesta para mejorar la vida de los aragoneses”. Frente a la ausencia de propuestas, Pilar Alegría ha trasladado el modelo que quiere desarrollar desde la presidencia de Aragón, “fundamentalmente en sanidad, educación y vivienda públicas”.

En Calatayud ha escuchado cómo los recortes y privatizaciones de Azcón afectan a los servicios públicos. Ha recordado su compromiso con la sanidad pública y en especial con aquellos vecinos y vecinas del medio rural “que tienen que desplazarse hasta el médico de cabecera y puedan hacerlo “con transporte público gratuito”.

Ha hecho hincapié en la defensa de la escuela pública rural de calidad, “frente a la falta de personal y de auxiliares, que a lo largo de estos dos años estamos viendo.

“Por tanto, mi compromiso con todos los aragoneses y todas las aragonesas es seguir trabajando a favor de los derechos y, sobre todo, consolidar esos servicios que garantizan oportunidades fundamentalmente a los vecinos que viven en los pueblos, como son los servicios públicos”, ha dicho Alegría.

Se ha referido también al apoyo del PSOE a los 290.000 pensionistas de Aragón, frente al voto del PP en contra de la revalorización de las pensiones. “Lo que sí que les puedo garantizar y, además, así lo ha trasladado por parte del Gobierno de España, que el Partido Socialista, una vez más, va a estar al lado de los pensionistas garantizando y actualizando su pensión”, ha dicho.

Deficiencias del transporte por carretera

Pilar Alegría en su visita a Calatayud ha asegurado que si el 8 de febrero es elegida presidenta de Aragón, trabajará para restituir el transporte de viajeros por carretera.

“Había una concesión de una línea de autobuses para atender a cinco comarcas, a más de 130 municipios, donde figuraba o se contemplaba un servicio de más de 32 autobuses y, sin embargo, única y exclusivamente el Gobierno de Aragón solamente ha puesto a disposición 11 autobuses, lo cual está mermando claramente los derechos de los vecinos y vecinas de estos municipios”, ha dicho.