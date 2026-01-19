Las locuras en campaña electoral de Aragón: de las siete líneas de Metro de Zaragoza a un aeropuerto "en pelotas"

Cada vez que llega una campaña electoral, y la próxima -por mucho que parezca que llevamos meses en ella- arranca este viernes, los partidos se afanan en ganarse a los votantes de las formas más curiosas, despampanantes y alocadas. Ello da lugar en ocasiones a anuncios y promesas de lo más inverosímil y que suelen terminar en el baúl de los recuerdos, predispuestas a que cuelguen de las paredes de cualquier hemeroteca.

Entre ellas, una de las que ha quedado en las memorias más profundas es la idea de construir un Metro en Zaragoza, con, nada más y nada menos, siete líneas: del Aeropuerto a Las Fuentes, de Miralbueno al Miguel Servet, de Montecanal al Royo Villanova...

Con el lema ‘I M Metro, I M Zaragoza’, fue una de las medidas estrella de José Ángel Biel en 2007, año en el que se presentó a la vez como ‘bicandidato’ a las Cortes de Aragón y al Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Aunque no hay que irse tan atrás en el tiempo para ver un proyecto de metro en un programa electoral en Zaragoza. En las elecciones municipales de 2023, Vox presentó el mismo documento en todos los municipios del país, lo que llevó a ver situaciones como que, para Zaragoza, propusiera “implementar nuevas líneas de metro y autobús”.

Los juegos de palabras también dejan momentos icónicos. En 2023, el PP inició la campaña con un trago de la ‘cerveza Chueca’, mientras su rival en el PSOE, Lola Ranera, la llamaba ‘La Natagliatella’ por varias concesiones en el Parque Grande, por cierto, para sorpresa de sus asesores.

La propia Ranera presentó días después otra propuesta, recuperar la figura del ‘Sereno’, un sistema de vigilancia y observación con el que velar por la tranquilidad, mejorar la sensación de seguridad en las calles y favorecer la confianza ciudadana. Esta figura ya existió hasta casi la década de 1980, y la candidata socialista quiso recuperarla si ganaba las elecciones.

Pero no solo importa la idea, sino también la escenografía. Y, en este sentido, el PAR de Biel se ganó el sueldo en 2011. La formación quiso protestar por la falta de un sistema antiniebla en el Aeropuerto de Zaragoza y, para ello, llevó a un joven semidesnudo a la fachada de las instalaciones. “El aeropuerto de Zaragoza está en pelotas sin sistema antiniebla”, rezaba el cartel. Literal lo mostraron.

No contentos con ello, lanzaron su propio merchandising, desde unas camisetas con la manzana de Apple tuneada con la bandera de Aragón hasta las 'bielaminas', unas “pastillas contra los efectos del tripartito”. Sorprendentemente, se agotaron. Por cierto, en esas listas figuraba el exjugador del Real Zaragoza Luis Carlos Cuartero, ya entonces retirado.

En ocasiones, conviene conocer el lugar donde llevar a la práctica esas majestuosas ideas de campaña. Porque viajar en globo aerostático por Zaragoza puede no salir bien si el cierzo hace de las suyas. En 2003, los candidatos del partido nacionalista Iniciativa Aragonesa sufrieron sus inclemencias y a punto estuvieron de tener que cortar todo el paseo Independencia para aterrizar, aunque consiguieron remontar y redirigir su camino hacia la plaza del Pilar. Consiguieron 1.703 votos. Meses después se disolvió el partido.

De los famosos cortes de cintas se podría hablar mucho, aunque vamos a remontarnos hasta 1995, cuando el socialista Isidoro Esteban inauguró una estación de tren en Teruel que había sido abierta meses atrás.

Como suele decirse, todo ello daría para escribir un libro. Lo hicieron tres jóvenes estudiantes de Periodismo, Berta Comas, Alba Giner y Javier Lafuente, que en 2015 publicaron el libro ‘Queda inaugurado… este seto’.

En menos de 150 páginas repasa la historia electoral de Aragón a través de anécdotas, chascarrillos y vivencias en las distintas campañas autonómicas y municipales. Porque, como dicen, la política “es algo demasiado importante como para tomársela en serio”. Ya empezará la batalla el próximo viernes.