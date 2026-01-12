Abascal, directo contra Azcón en Teruel: "Ha hecho el mismo cálculo que María Guardiola y ha cometido un error"

Vox ha calentado este lunes la precampaña en Aragón con un primer gran acto cargado de dardos contra Jorge Azcón y Pedro Sánchez.

Santiago Abascal ha ido directo contra el presidente aragonés y le ha acusado de adelantar las elecciones por capricho. "Ha hecho el mismo cálculo que la señora Guardiola y, probablemente, ha cometido un error. Los aragoneses van a decirle que quieren más Vox", auguraba.

El líder voxista ha avisado de que su rechazo al "fanatismo verde" y la inmigración ilegal, claves en la negociación de los fallidos presupuestos de 2025 y 2026, se va a mantener pasado el 8 de febrero, lo que podría convertirse en un problema para el PP si sigue dependiendo de Vox.

Desde la formación siguen sin entender que lo que en Valencia sí se puede aplicar sea ilegal en Aragón. "Claro que se pueden hacer esas cosas a las que dicen que no. Cuando hablamos de la inmigración dicen que los españoles también fuimos inmigrantes, pero lo fuimos con papeles y sin dar problemas", remarcaba.

Abascal también ha confirmado que se va a quedar en el territorio prácticamente todo el mes y que lo recorrerá "pueblo a pueblo, desde los Pirineos hasta el sur".

Su primera parada ha sido Teruel capital, ejemplo, según Abascal, de "la España más traicionada" por un bipartidismo que únicamente ha mirado hacia Cataluña, el País Vasco y los grandes núcleos urbanos.

En su discurso también se ha acordado, sin nombrarle expresamente, de Tomás Guitarte, candidato de Aragón-Teruel Existe.

"Sánchez se acordó de que Teruel existía solo para comprar un voto, el de un personaje que acabó votando con Bildu y los separatistas catalanes y aprobando todas sus políticas. Llegó a acuerdos que Sánchez ha incumplido. El presidente solo ha vuelto a acordarse de Teruel cuando oyó la noticia de los destrozos en el Parador", apuntaba.

Para él, el mayor problema de España es Pedro Sánchez. "Nos gobierna una mafia con un capo de orígenes fraudulentos en sus cuentas familiares que tiene imputados a todos los que le rodean. Es una especie de plaga bíblica", continuaba.

Asimismo, ha culpado al PP de no saber resolver el problema y pactar "absolutamente todo" con los socialistas.

Este primer gran acto ha servido para presentar al equipo con el que Vox se presentará a las elecciones del 8 de febrero. Al frente de todos ellos estará Alejandro Nolasco.

El diputado ha criticado que PP y PSOE hayan pactado un 'cara a cara' en la televisión autonómica "excluyendo a Vox"; una "cobardía" a su modo de ver.

"Para Azcón es fácil hablar con Pilar Alegría. Lo comparten todo, hasta la ley de Memoria Histórica, es una esquizofrenia política increíble", censuraba.

En este sentido, resaltaba que Vox no podía estar de acuerdo con la inmigración ilegal y desordenada, y ponía como ejemplo Teruel. "¿Dónde está esa Teruel tranquila y segura? ¿Os imaginabais que ibais a tener miedo de pasar por algunas calles?", decía, citando expresamente el incendio registrado en el centro de menas de la calle Comadre.

En su opinión, el PP anda perdido en un barco a la deriva que se guía por "frías encuestas". Como ejemplos ha puesto la Ley de Energía, "calcada a la de Lambán", o una estrategia contra el cambio climático que "no vale para nada".

El siguiente gran acto será este martes en Utebo, mientras que el miércoles, la atención se centrará en Jaca.