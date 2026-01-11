Azcón se muestra "imparable" ante el PSOE y Vox de cara al 8-F: "Nos jugamos seguir avanzando y mejorando"

Jorge Azcón pisa el acelerador de cara al 8 de febrero. Este domingo el líder del PP ha presentado su campaña 'Imparable Aragón' con la que busca ser reelegido como presidente de Aragón. Lo ha hecho frente a cientos de militantes y alcaldes de los municipios aragoneses en el hotel Petronila de Zaragoza a los que ha invitado a mantenerse "unidos".

Durante el acto, el líder de los populares aragoneses ha defendido con orgullo el valor de su partido: "Somos un partido unido, en el que hay lealtad, en el que trabajamos con los intereses claros", ha enfatizado. Así bien, ha señalado que esas cualidades son las que "nos hicieron ganar las elecciones y lo que va a permitir que el próximo 8-F ampliemos la mayoría".

De esta forma, ha alzado al PP como la agrupación que "representa a Aragón y lo que representa la forma de ser de los aragoneses".

Azcón ha aprovechado la ocasión para sacar pecho de lo conseguido durante su mandato de "2 años y 4 meses": "Podemos decir alto y claro que los que defendemos los servicios públicos somos nosotros, que los que estamos mejorando los servicios públicos en Aragón somos nosotros".

Así, ha defendido que durante su gobierno se ha reducido la lista de espera quirúrgica un 26%, que hay 4.000 personas aragonesas más que reciben la dependencia y que hay 2.000 profesores más en los colegios aragoneses. Una lista de hechos con las que Azcón ha señalado que "estamos cambiando a Aragón a mejor".

Jorge Azcón junto a Ramón Celma, Mar Vaquero, Natalia Chueca y Lorena Orduna este domingo PP Aragón

Asimismo también ha enfrentado sus datos con los del anterior mandato de los socialistas liderado por Javier Lambán. "El Partido Socialista en Aragón está tratándonos de dar lecciones sobre impulsar vivienda en Aragón cuando ellos en 8 años de gobierno construyeron 86 viviendas y nosotros en 2 años y 4 meses llevamos impulsadas 3000 viviendas en la comunidad autónoma", ha indicado.

Y hablando de cifras, Azcón no se ha dejado sin mencionar los 70.000 millones de euros en inversión que ha atraído a Aragón en este tiempo impulsado con los centros de datos y sobre la que ha señalado que "no vamos a parar". Así ha hecho mención al posible desembarco de Amazon Web Services en La Puebla de Hijar con nuevo centro de datos. Sería así el primero en la provincia de Teruel.

Un discurso con muchas referencias a su máxima opositora, Pilar Alegría, a la que ha demandado que "deje de mentir" y "empiece a contestar preguntas" en referencia a la supuesta fiesta de Ábalos en el parador de Teruel y su comida con Paco Salazar, acusado de acoso sexual.

La financiación autonómica ha vuelto a ser tema central de lo que se prevé el tema estrella de la campaña electoral. Azcón ha señalado que "está dispuesto a pararle los pies a los independentistas" frente a Pilar Alegría que "está dispuesta a arrodillarse y a humillarse".

Por ello, el líder del PP en Aragón ha recordado que el próximo domingo hay una cita en Zaragoza con los presidentes de comunidades autónomas como Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco para reiterar su rechazo a la financiación autonómica.

Así bien ha acusado a Pedro Sánchez de que "lo único que le importa es seguir tapando sus escándalos de corrupción, seguir tapando los escándalos de acoso sexual, seguir agarrado a la Moncloa".

Azcón ha señalado que el día 8 de febrero "nos jugamos mucho": "De aquí a las elecciones vamos a seguir trabajando a tope. Vamos a contarles a los aragoneses el proyecto de futuro, de ilusión, de esperanza que el Partido Popular tiene para Aragón para los próximos 4 años".

"Solo una victoria del Partido Popular es lo que garantiza que Aragón no se pare", ha concluido.