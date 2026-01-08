Aragón, a un mes del decisivo 8-F: Sánchez, Feijóo y Abascal prometen implicarse en unas elecciones "a todo o nada"

Abascal, Feijóo y Sánchez, con el Pignatelli de fondo. E. E.

Aragón está ya a solo un mes de sus primeras elecciones anticipadas. PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR ultiman el diseño de una campaña que será distinta a todas las demás.

Los grandes partidos confirman que sus líderes nacionales "se van a implicar" como ya hicieran en Extremadura y visitarán el territorio en más de una ocasión.

A Pedro Sánchez se le espera a partir del 23 de enero, día en que empezará oficialmente la campaña, pero el desembarco de líderes empezará ya esta misma semana.

Las primeras serán la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero.

Ambas estarán junto a la candidata de la formación morada en la Comunidad, María Goikoetxea, este domingo en un acto público este domingo en el centro cívico de La Almozara (Zaragoza) que llevará por título "por un Aragón sin corrupción ni especulación".

Santiago Abascal también viajará a Aragón la próxima semana para presentar a los candidatos de Vox. Lo hará este lunes 12 a las 18.30 en el Palacio de Congresos de Teruel.

El suyo es uno de los partidos que más aspiran a crecer en la Comunidad. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da a la formación 11 diputados frente a los 7 que tiene en la actualidad.

Pero los de Abascal no dan nada por sentado, y más después del 'campanazo' de Se Acabó la Fiesta (SALF), que también ha presentado listas por Zaragoza, Huesca y Teruel.

Desde el partido no ocultan que SALF puede desgastarlos y hacerles perder votos, pero confían en que su mensaje, "más consolidado", y sus argumentos lleguen con más fuerza al electorado.

¿Y qué harán a partir del 23 de enero? Adaptar el modelo ya visto en Extremadura, con presencia de Santiago Abascal y de 'primeros espadas' como Ignacio Garriga o Jorge Buxadé.

El líder nacional estuvo en 35 municipios entre la precampaña y la campaña electoral, con actos mañana y tarde.

Este 'modus operandi' se repetirá previsiblemente en Aragón, donde la formación se juega ser imprescindible para formar Gobierno o pasar a un segundo plano en caso de que Jorge Azcón pueda pactar con Aragón-Teruel Existe o el PAR.

La diferencia entre "el todo y la nada" podría ser de un único diputado, de ahí que se vaya a luchar hasta el final.

Vox contará con sus 12 portavoces nacionales para recorrer el territorio y explicar, área por área, sus propuestas. Acudirán, incluso, por parejas, una fórmula ya vista en otras regiones que les ha permitido presentar de una sola vez sus programas económicos o de vivienda.

En las próximas semanas tocará volver a la térmica de Andorra, donde mostrarán su rechazo a la descarbonización, o visitar explotaciones del sector primario para denunciar los problemas de agricultores y ganaderos.

También es probable que se acerquen hasta Figueruelas para hablar de vivienda y empleo a raíz de la llegada de hasta 2.000 trabajadores chinos de CATL para levantar la gigafábrica de baterías.

PP y PSOE

PP y PSOE también tirarán de líderes nacionales para convencer a los indecisos. Los populares han compatibilizado en las últimas semanas la acción de Gobierno con la confección de sus listas y la elaboración del que será su programa electoral para el 8-F.

En él se incluirán anuncios en 'stand by' como el nuevo Royo Villanova, la concertación del Bachillerato o la bonificación del Impuesto de Sucesiones, por citar tres ejemplos.

A partir del día 23, los discursos se centrarán en contar a los aragoneses lo que se ha hecho en estos dos años desde el Gobierno y todo lo que se quiere hacer si consiguen "más fuerza y estabilidad" tras las elecciones.

Está confirmado que Feijóo no solo participará en la campaña sino que vendrá más de una vez.

Se descarta, en todo caso, importar el modelo ya visto en Extremadura. "Aragón es Aragón, aquí ni se exporta ni se importa nada. Todo se hará pensando en los aragoneses, sus problemas y sus necesidades", subrayan desde la formación.

El PSOE también se muestra satisfecho por el inicio de la precampaña.

Pilar Alegría ha apostado por una campaña distinta con "mucho recorrido" por los barrios y los pueblos de Aragón. "Y así vamos a seguir hasta el día 23", avanzan desde el entorno de la exministra, que ya ha visitado más de 80 localidades desde que fue elegida secretaria general del PSOE aragonés.

La candidata seguirá incidiendo en el contacto con la gente y los sectores profesionales, una escucha que mantendrá una vez comience oficialmente la cuenta atrás. "Vamos a hablar de temas locales, de lo que le importa de verdad a la gente", señalan desde su candidatura.

La presencia de Pedro Sánchez está más que confirmada. Vendrá más de una vez, estando por ver qué papel jugarán los ministros del Gobierno central.

CHA y Aragón-Teruel Existe

En CHA, los números 1 de cada circunscripción (Verónica Villagrasa en Huesca, Jorge Pueyo en Zaragoza y Javier Carbó en Teruel) recorrerán las comarcas acompañados del resto de integrantes de las listas, entre las que se encuentra Isabel Lasobras, secretaria general, como número 2 por Zaragoza.

La vivienda, la apuesta por una educación y una sanidad pública y de calidad y la defensa del territorio destacarán entre los temas a tratar.

"Iniciamos la campaña con muchísimas ganas de trabajar por Aragón y de recorrerlo de nuevo, municipio a municipio, persona a persona, como llevamos haciendo desde hace 40 años", apuntan desde la formación.

Aragón-Teruel Existe aprovechará su 'dualidad' para hacer dos campañas en una: una muy urbana con nombres propios como el de Raúl Burillo, número 1 por Zaragoza, y otra con Tomás Guitarte, cabeza de cartel y número 1 por Teruel.

La coalición se alejará de los grandes mítines, un modelo que ve "para convencidos". En su lugar, apostará por sudar la camiseta y dejarse la piel pueblo a pueblo.

La agrupación dice tener a su favor a unos candidatos que "son y viven en el territorio", lo que aportará un extra de cercanía a la hora de hablar de temas como la vertebración de la Comunidad, la financiación autonómica, una política limpia o la defensa "a ultranza" de los servicios públicos.

PAR e IU

La apuesta por el territorio también será la seña del PAR de Alberto Izquierdo, que se juega ser o no ser en unas elecciones que se prevén especialmente complicadas para los partidos minoritarios.

En el caso de IU y Movimiento Sumar, poder capitalizar el descontento existente hacia el PSOE de Pedro Sánchez será, a la vez, el gran reto y la gran baza.

La cabeza de lista Marta Abengochea, es todavía una gran desconocida para la mayor parte del electorado, pero el partido se ha guardado un as en la manga: la presencia de Álvaro Sanz como número 2 por Zaragoza, que podría tener un papel clave a la hora de movilizar a las bases.