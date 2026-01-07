Las nuevas caras de Vox para el 8-F: de un exasesor de Ciudadanos a un constructor y un experto del mundo 'agro'

Vox aspira a pasar de 7 diputados a 11 en Aragón. E. E.

Vox se ha reforzado en Aragón con nuevas caras para las elecciones del próximo 8 de febrero, en las que aspira a multiplicar su representación.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN da a la formación de Santiago Abascal 11 escaños frente a los 7 que tiene en la actualidad.

"Vamos a necesitar gente", bromeaba uno de sus dirigentes en los días posteriores al adelanto electoral.

A los puestos de salida de Zaragoza, Huesca y Teruel han entrado desde un abogado matrimonialista y exasesor de Ciudadanos a un experto 'agro' y una técnico en gestión de regadíos.

Sus nombres se unen a otros ya conocidos como el del portavoz, Alejandro Nolasco -que repite como cabeza de lista-, o el de la hasta ahora presidenta de las Cortes, Marta Fernández. Pero ¿quién es quién en el nuevo Vox que saldrá de las urnas el 8-F?

Vox aspira a conseguir de 6 a 7 diputados por Zaragoza -ahora tiene 4-, mientras que en Huesca ve posible llegar a los 3.

En el caso de Teruel, que alguien acompañase al cabeza de cartel sería un buen resultado, aunque la competencia con otros partidos como PP, PSOE, Aragón-Teruel Existe o el PAR hace que resulte complicado.

Teniendo en cuenta estos potenciales puestos de salida, la atención se centra en nombres como el de Javier Alonso, número 3 por la provincia de Zaragoza.

Alonso es abogado matrimonialista, pero lo que más llama la atención de su currículum es que asesoró a Ciudadanos en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).

Luis Biendicho, otro de los candidatos con más opciones de tener escaño la próxima legislatura, fue secretario general técnico del que fuera consejero de Agricultura, Ángel Samper, durante el breve Gobierno PP-Vox.

La salida de Samper fue también la suya, pero en este tiempo ha seguido colaborando con Vox en todo lo relativo a la Ley de Agricultura Familiar y a partir del próximo mes podría tener un papel de mayor protagonismo.

También colaboradora, aunque en el Ayuntamiento de Zaragoza, es Ana Pardo, número 6 en la lista de la provincia de Zaragoza.

Abogada de profesión, ha estado ayudando a Julio Calvo en su difícil relación con Natalia Chueca, que desde el portazo de Vox a los presupuestos municipales de 2026 no pasa por su mejor momento.

Quien sí tiene experiencia en la política activa es Aroha Rochela, concejal en el Ayuntamiento de Andorra (Teruel) y consejera en la comarca Andorra-Sierra de Arcos durante toda esta última legislatura.

Por su parte, Carlos Andreu, número 3 por la misma provincia, es autónomo y tiene una pequeña empresa de construcción especializada en la rehabilitación de viviendas que tiene a su clientela, fundamentalmente, en el Bajo Aragón y las comarcas cercanas.

Esta labor la compatibiliza con la de concejal de Patrimonio Cultural en el Ayuntamiento de Alcañiz, donde todavía funciona la coalición entre PP, Vox y PAR, una de las pocas que no se ha roto.

En Huesca

En la provincia de Huesca, a David Arranz, diputado durante las últimas legislaturas, se une esta vez como número 2 Arancha Simón, técnico en gestión de regadíos y conocedora de las preocupaciones y las demandas de las comunidades de regantes.

La apuesta por perfiles vinculados al 'agro' no es casual, ya que Vox ha tenido la lucha contra el Pacto Verde Europeo como uno de sus principales caballos de batalla. Tanto es así que este punto hizo descarrillar el acuerdo del fallido presupuesto de 2025.

La formación destaca de los nuevos 'fichajes' el conocimiento de sus respectivas áreas, su valía y "el mérito" que vienen demostrando en los últimos años en áreas como la arquitectura, la cultura, la agricultura o el derecho.

El resto de partidos

Los precipitados plazos del adelanto electoral han hecho que en las listas del 8-F no haya habido grandes sorpresas, pero entre 'novatos' y 'repetidores' hay nombres propios como el del lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, o el de la abogada del Estado Lorena Tabanera.

El primero se ha unido a Aragón-Teruel Existe, aunque como número 5 por Zaragoza, lo que hace prácticamente imposible que obtenga escaño.

Tabanera, por su parte, irá como independiente de número 6 por Zaragoza, puesto que le garantiza un asiento en el hemiciclo para los próximos cuatro años.

Otro nombre que ha sorprendido es el de Álvaro Sanz, número 2 en la lista de IU. Aunque todo apuntaba a una retirada de la primera línea de la política, el hasta ahora diputado vuelve a aparecer en la candidatura de la formación.

Se trata de una decisión que se ha entendido como una forma de animar y movilizar al votante de izquierdas. No en vano, IU es uno de los partidos que más podría capitalizar el descontento hacia el PSOE de Pedro Sánchez.

En el caso de los socialistas, las sorpresas no han venido por quién ha entrado en la lista sino por quién se ha quedado fuera.

Hasta cinco diputados renunciaron en diciembre al no conseguir un puesto de salida. Entre ellos, destacados nombres como los de Leticia Soria, Pilimar Zamora o Sergio Ortiz.

Todo apuntaba a que la portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, o la concejala Ros Cihuelo darían el salto en 2027 de la plaza del Pilar a la Aljafería, pero el adelanto ha trastocado todos los planes y ha obligado a pensar en un 'plan B' para no trastocar (más aún) el grupo municipal.