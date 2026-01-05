Azcón, sobre la última carta de Sánchez a su militancia: "Que el presidente siga agarrándose al poder no es buena noticia"

Azcón, en su visita a una campaña para promover las adopciones de animales E. E.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales por la inestabilidad que generan en el país los casos de corrupción alrededor del PSOE y de posibles acosos sexuales en el partido.

De hecho, Azcón cree que debería seguir su ejemplo y dar por finiquitada la legislatura al no poder pactar los presupuestos con sus socios.

“Yo creo que la política debe tener reglas democráticas y límites y el no contar con una mayoría parlamentaria, el no poder aprobar un presupuesto, el estar dispuesto a romper todo lo que el Partido Socialista ha dicho defender, desde la igualdad hasta la defensa del feminismo, debería llevar a una profunda reflexión al socialismo”, ha apuntado el presidente aragonés.

Ante ello, Azcón cree que Sánchez solo busca “agarrarse al poder” para continuar en Moncloa, lo que “no es una buena noticia para este país”.

“El sentido común llevaría a que se convoquen unas elecciones en España, sobre todo cuando no cuenta con una mayoría suficiente para poder seguir gobernando. Eso es lo que hemos hecho en Aragón y, por eso, tenemos la legitimidad moral de decirle que, cuando no se aprueba un presupuesto porque no se tiene una mayoría en las cortes, lo lógico es que se convoquen elecciones”, ha expuesto.

Esta última carta llegó a la militancia del PSOE a mediodía del pasado domingo. En ella, reiteró su intención de agotar la legislatura, aunque ya no tiene mayoría para aprobar leyes ni presupuestos.

"No renunciaremos a nuestro mandato democrático, ganado limpiamente en las urnas", justificó.

Una campaña de “hechos y propuestas”

Por otro lado, Azcón también ha hablado sobre la campaña electoral que se avecina en Aragón, en el día en que finaliza el plazo para presentar las listas, y antes de que todas las mentes estén puestas al 100% en la cita con las urnas del 8 de febrero.

“Queremos una campaña de hechos y de propuestas. Nosotros vamos a contar qué es lo que hemos hecho en el Gobierno de Aragón durante estos más de dos años y, sobre todo, las propuestas que queremos hacerles a los aragoneses. Nuestra comunidad autónoma vive un momento de oportunidades, de ilusión y de crecimiento y eso no lo podemos parar”, ha apuntado el presidente, en declaraciones a medios de comunicación aprovechando su visita a una campaña para promover las adopciones de animales.