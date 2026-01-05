Aragón-Teruel Existe se presenta al 8-F como "la casa de todos" y con la vivienda como preocupación absoluta

Aragón-Teruel Existe ha presentado este lunes a sus candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero. Lo ha hecho frente a la Aljafería con Tomás Guitarte como cabeza de cartel y caras nuevas como la del que fuera lugarteniente del Justicia, Javier Hernández.

La formación ha confeccionado una lista que busca representar "a todo Aragón" y atender las grandes preocupaciones de los aragoneses. Combina experiencia y juventud, capacidad y "gestión demostrada", según defendían sus integrantes.

La limpieza y la transparencia política será uno de los principios básicos en los que se basarán. El objetivo: dejar a un lado el barro y las "peleas cotidianas" de los grandes partidos.

Aragón-Teruel Existe también apuesta por un modelo de comunidad autónoma donde se priorice la cohesión territorial y se generen oportunidades "para todos" vivan donde vivan.

"Otro aspecto muy importante para nosotros es la defensa a ultranza de los servicios públicos y la calidad de los mismos", subrayaba Guitarte, que se mostraba especialmente preocupado por la situación de la sanidad, la educación y la dependencia.

Pero si en estos momentos hay una preocupación "absoluta" es por la vivienda, que está siendo "limitante" para facilitar la repoblación de buena parte del territorio.

Para el cabeza de lista, el de Aragón-Teruel Existe es el proyecto político de las próximas generaciones de aragoneses y va a ser determinante para la vida política de la Comunidad.

En este sentido, Raúl Burillo, número 1 por Zaragoza en calidad de independiente, ha reprochado a los grandes partidos nacionales que sus intereses no obedezcan a las necesidades reales de Aragón.

"Para tener unos buenos servicios de calidad es necesario tener una buena financiación, y ahí es donde Aragón tiene un gran problema. Porque la financiación actual no obedece al coste de los servicios que tenemos que prestar en nuestro territorio", remarcaba.

Asimismo, ha reivindicado tanto políticas que luchen contra la corrupción en la Administración como la posibilidad de pactar.

Aragón, ha recordado, es tierra de consensos, algo que "hay que demostrar en este momento, marcado por la polarización". "Debemos dar un ejemplo al resto de comunidades autónomas. No debemos situarnos en una derecha o en una izquierda tradicional, sino en una mesa de negociación", apuntaba.

Por su parte, Valero Aguayos, cabeza de lista por Huesca y alcalde de Estada, ha reivindicado su formación como "la casa de todos los aragoneses". "A este proyecto se han acercado personas con una experiencia política y en el territorio municipal, alcaldesas con 32 años de experiencia y agrupaciones locales como ‘Así Ejea", manifestaba.

Las expectativas

Aragón-Teruel Existe aspira a superar los tres diputados que consiguieron las elecciones pasadas. Es en Teruel donde confían en llegar al cuarto escaño, aunque sin renunciar a tener representación en Huesca y Zaragoza.

"Las sensaciones son positivas. Al final, cada aragonés va a tener en su mano el poder de decidir si quiere que haya un proyecto como este que defienda los intereses de Aragón o que no lo haya. Aragón Existe no solo va a repetir resultados, sino que nos va a multiplicar por bastante", auguraba Tomás Guitarte.