CHA confirma a Jorge Pueyo como candidato en las elecciones del 8-F: "Azcón me tiene ganas, y yo a él también"

Chunta Aragonesista ha celebrado este sábado su Comité Nazional, máximo órgano entre asambleas, en la que se ha confirmado a Jorge Pueyo como candidato a la Presidencia de Aragón para las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

“No hay mayor orgullo para un aragonesista que formar parte de las Cortes de Aragón. Puedo afirmar, con toda la sinceridad del mundo, que no he pasado un minuto en Madrid en el que todos mis pensamientos no estuvieran puestos en Aragón. Mientras, vemos cómo a otros políticos aragoneses les ocurre justo lo contrario, dedicándose a utilizar Aragón con el único objetivo de medrar en Madrid”, ha afirmado Pueyo.

El candidato de CHA a la Presidencia de Aragón ha señalado que “cuando estás en el Congreso te das cuenta de la importancia de que en Aragón haya políticos que prioricen y defiendan Aragón, como tienen otras comunidades autónomas”. “Vengo con más experiencia, con más responsabilidad y sabiendo cómo funcionan los equilibrios del Estado y la necesidad de que Aragón tenga un partido fuerte que defienda a su gente”, ha añadido.

“Sé que Azcón me tiene ganas. Yo a él también pero, sobre todo, tengo ganas de acabar con sus políticas privatizadoras, extractivistas y cobardes. Aragón se la juega el 8 de febrero, y no podíamos quedarnos mirando sin hacer nada. Es la hora de Aragón”, ha advertido Pueyo.

Jorge Pueyo, diputado en el Congreso, encabezará la lista por la circunscripción de Zaragoza, mientras que Verónica Villagrasa, secretaria territorial del Alto Aragón, liderará la de Huesca, y Javier Carbó, secretario territorial de las Comarcas Turolenses, la de Teruel, tras haber obtenido la confianza de la militancia en el proceso de primarias.

El Comité Nazional de CHA ha ratificado también las listas electorales para la cita electoral. En Zaragoza, Jorge Pueyo estará acompañado de Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal y Adrián Tello, hasta un total de 35 personas.

En el Alto Aragón, junto a Verónica Villagrasa estarán Mascún Ariste, Laura Climente, José Luis Parra y Nuria Ortega en una lista de 18 candidatos.

Y en Teruel, la candidatura de 14 personas estará encabezada por Javier Carbó, Pilar Martín, Jorge Rodríguez, Pepa Nogué y Eduardo Alcutén.

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha agradecido “a todas las personas que han dado un paso adelante para representar a Chunta Aragonesista, dentro de unas candidaturas que son fruto de un diálogo intenso entre todas las sensibilidades de CHA que se ha caracterizado por la gran generosidad para llegar a acuerdos por el bien de los aragoneses y aragonesas”.

“Hoy, Chunta Aragonesista está más cohesionada que nunca. Iniciamos nuestra campaña electoral con muchísimas ganas de trabajar por Aragón y de recorrerlo de nuevo, municipio a municipio, persona a persona, como llevamos haciendo desde hace 40 años”, añade.

Las listas aprobadas cuentan con representantes de otras organizaciones como Choventut Aragonesista, Estado Aragonés, Recortes 0 y personas independientes, además del acuerdo alcanzado con el Partido Verde (Equo).