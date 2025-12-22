La suerte sonríe a Aragón en una lluvia de quintos premios: más de 23 millones pero sin oler El Gordo por segundo año

La suerte ha sonreído a varios puntos de las tres provincias aragonesas gracias a una lluvia de quintos premios en el sorteo de la Lotería de Navidad. Monzón y Andorra han repartido entre ambas un poco menos de 20 millones de euros, unidos a casi 4 millones en Zaragoza, principalmente en la calle La Salina, y algunos décimos en puntos como Fraga y Alcañiz.

Ha tenido que pasar casi hora y media de sorteo para que llegara el primer premio para Aragón. Sería un quinto, el 23112, que ha regado, sobre todo, Andorra, que ha vendido 150 series en la administración de la calle San Jorge.

Principales premios de la Lotería de Navidad 2025 E. E.

Aunque se vendió en Andorra, gran parte del premio se fue hasta Alcañiz, a la cofradía del Santo Entierro, que ha repartido 83 series. Alfredo ha llegado entusiasmado al bar después de recibir varias llamadas. "Compramos el número en la Administración de Andorra y no sé cuánto nos ha tocado", ha dicho en Aragón TV.

Hasta el lugar de reunión ha acudido el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien también contaba con un décimo agraciado: "A la cofradía del Santo Entierro siempre le compramos, es la más importante y antigua de la ciudad", ha explicado.

"Lo más importante es que 830 familias de Alcañiz se van a acostar esta noche con 6.000 euros en el bolsillo. Es una cosa muy bonita", ha afirmado el alcalde de la localidad.

El Mercado Central, de fiesta

Poco después, y ya con el chasco de ver pasar de largo al Gordo, la fiesta se desató en el Mercado Central de Zaragoza. Olga Romeo, pollera de este espacio, ha repartido 3 millones de euros por el número 77715, una elección familiar: "Ha sido un número que ha elegido mi hija", explica Olga Romeo, orgullosa propietaria del establecimiento.

La pollera confirma que el número se vendió íntegramente y en tiempo récord, la mayoría a manos de clientes habituales y con quienes Olga mantiene una relación muy cercana. "Todos los números se vendieron enseguida; este año empecé diciembre sin lotería, se colocaron 12.000 euros muy rápido", señala.

El número se compró en la administración de la calle La Salina, en el Casco Antiguo de Zaragoza. Valero Gimeno, el propietario, no podía esconder su felicidad, a la vez que su teléfono no dejaba de sonar para recibir felicitaciones. Con mucha satisfacción ha recogido la noticia, de la que, reconoce, se ha enterado a través de la prensa.

Otros nueve millones en Monzón

Casi a las 12.30, la Lotería de Navidad volvía a llevar la sonrisa a otro punto de la Comunidad. Monzón, en la provincia de Huesca, era premiado con más de 9,3 millones de euros gracias al 94274, el sexto quinto premio.

Anabel Castro, dueña de la administración, ya llevaba varios años vendiendo Lotería de Navidad, pero todavía no había podido dar ningún premio importante, hasta hoy.

"Justo el día en el que entré se dio uno muy grande, pero todavía no había podido dar ninguno. Y más en Navidad, con la ilusión que hace. Estoy muy contenta", contaba en Aragón TV.

Series y boletos en otros puntos

A su vez, otras administraciones del territorio también han tenido su momento de celebración. Del primer quinto premio (23112) se vendieron otras 20 series en una administración del Coso de Zaragoza y una más en la calle Domingo Ram.

Además, el 60649, el segundo quinto premio, dejó 126.000 euros entre Fraga (60.000 euros), otra administración del Coso de Zaragoza (60.000 euros) y Huesca, en los Porches de Galicia (6.000 euros).

Benasque también recibió dos pellizcos, tanto del tercer premio, el 90693, con un décimo (50.000 euros), y de otro quinto, el 77715, gracias a una serie (60.000 euros).

Zaragoza, en la calle Cádiz, y Alcañiz repartieron otras dos series de dos quintos premios, el 25412 y el 94273.