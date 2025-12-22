Otro quinto premio (77715) deja 3,6 millones en Zaragoza
Cada décimo del 77715 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado.
El tercer quinto premio (77715) de la Lotería de Navidad ha dejado un sustancioso premio en Zaragoza. Hasta 60 series se han vendido en la administración de la calle La Salina, dejando 3,6 millones de euros en la capital aragonesa.
El premio, que ha salido a las 11.06 horas, está dotado con 200.000 a la serie, por lo que cada agraciado con un décimo premiado recibirá 20.000 euros, 1.000 por cada euro jugado.
Es el tercer premio importante que deja pellizcos en Aragón, después de los otros dos quintos premios.
Además, se ha vendido un boleto de este número en Benasque, premiado con 6.000 euros.