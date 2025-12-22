Monzón también reparte más de 9 millones de euros en un quinto premio (94273)
Cada décimo del 94273 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado
Más información: Sigue el sorteo de la Lotería de Navidad en directo
Una administración de Monzón, en Huesca, ha repartido un total de 9.360.000 euros de otro quinto premio (94273) del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie.
En concreto, se ha vendido 160 series en la administración de la calle San José de Calasanz.
Además, la administración de la calle Blasco de Alcañiz ha vendido otra serie, premiada con 60.000 euros
Cada décimo del 94273 estará premiado con 6.000 euros, 300 por cada euro jugado
Se trata del quinto quinto premio, que ha sido cantado a las 12.24 horas.