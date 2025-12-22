Azcón frena a Vox tras las elecciones de Extremadura: "Todavía es minoritario. Debe decidir si ayuda o bloquea"

Jorge Azcón, el próximo presidente autonómico que irá a elecciones, ha puesto a Vox los puntos sobre las íes tras el resultado en Extremadura. “Crecen, pero siguen siendo un partido minoritario. Deben decidir si siguen bloqueando o ayudan al PP a echar a Pedro Sánchez de La Moncloa”, decía antes de entrar en la Junta Directiva Nacional en Génova.

El 43% de los votos conseguido por María Guardiola es, según el barón conservador, sencillamente “histórico”. También lo es “la debacle socialista” y de “toda la izquierda”. “Hoy el PSOE no solo debe reflexionar. Lo que necesita es una refundación”, recalcaba, convencido de que su compañera de filas seguirá siendo presidenta de Extremadura.

Azcón cree que es “imposible” hablar con un PSOE “rodeado de casos de acoso y de mentiras”. Esto hace que las relaciones con el partido desde el punto de vista ético sean “imposibles”. “Es incompatible con el PP”, insistía.

Aunque no ha querido dar consejos a María Guardiola, ha defendido tres ideas clave a la hora de encarar una negociación con Vox.

La primera es que los acuerdos estén dentro de la legalidad y la segunda, que estén dentro de las competencias de la Comunidad. “A mí la inseguridad ciudadana me preocupa muchísimo, pero no soy el Ministerio del Interior. Yo no puedo poner más policías en la calle”, razonaba a modo de ejemplo.

La tercera cuestión es lo que él llama “el mínimo común denominador”. “Vox va a defender a sus votantes y yo, a los del PP. Podemos ponernos de acuerdo en rebajar impuestos y seguir mejorando la Sanidad o en seguir impulsando el momento histórico que vive la Comunidad desde el punto de vista económico”, apuntaba.

Las claves de la campaña

Según Azcón, la campaña de Aragón, que comenzará el próximo 23 de enero, será muy parecida a la de Extremadura. “Vamos a hablar, sobre todo, de la Comunidad. María Guardiola ha acertado al hacerlo con Extremadura”, afirmaba.

Pese a ello, ha asegurado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará “muy presente” en las semanas más decisivas.