Absuelven al alcalde de la gamba roja de falsedad documental en la ruinosa gestión del polígono de Aguarón

Cucalón (a la izquierda), durante el juicio en la Audiencia Provincial. E. E.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto al polémico alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, del delito de falsedad documental que le llevó a juicio el pasado 2 de diciembre.

La acusación, a cargo del exalcalde de la localidad y actual concejal del PP Juan Carlos Bernal, pedía para él 12 años de cárcel por hasta tres delitos de falsedad, 4 por otro de administración desleal y 4 años de inhabilitación, mientras que la Fiscalía reclamaba 3 años de prisión y otros 2 de inhabilitación.

La clave de todo este embrollo está en las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019 y el fin de la Sociedad de Desarrollo Aguarón, creada en 2006 para levantar un polígono industrial que nunca se construyó y que terminó generando un agujero de cientos de miles de euros a este pequeño municipio de apenas 600 habitantes.

Para poder disolverla, la ley exigía tener presentadas las cuentas de los tres ejercicios anteriores. En este caso se registraron a la vez, algo poco habitual, sin que se conozca, siquiera, quién lo hizo, ya que la propia gestora no sabe quién le dio traslado.

Es más, en el documento que da fe de las supuestas juntas, que nunca se habrían celebrado, aparece una firma que habría sido falsificada. Y es aquí cuando la cosa se complica. La firma en cuestión es la del secretario del municipio, que sale junto a la del propio Cucalón.

Para la defensa, se utilizó una suerte "de corta y pega". Y para más inri, no del secretario 'que tocaba', sino de uno ya jubilado desde 2015: Luis Barbería. Para la acusación, en cambio, detrás de todo esto estaban Cucalón y el exconcejal y secretario del consejo de la sociedad José Luis Murcia.

Según confirman las partes, la Audiencia considera que no ha quedado probado que Cucalón esté detrás de todo esto.

Durante el juicio, el también presidente de la comarca Campo de Cariñena aseguró no saber quién remitió las certificaciones, ya que entonces no era alcalde.

Es más, dijo que no vio los cuatro documentos hasta que se los enseñó su abogado en su despacho. Con todo, reconoció que estuvo como presidente de la sociedad hasta un año después de dejar la vara de mando "porque nadie quería hacerse cargo".

Cucalón negó ser el autor del 'corta y pega' de las firmas. Tampoco fue él, siempre según su versión, quien encargó tramitar las cuentas de 2016, 2017, 2018 y 2019 a la empresa Web Asesores. "Entonces, la sociedad no estaba para hacer encargos a nadie, no tenía ni un céntimo y yo no podía ni entrar a la Alcaldía", defendió en sede judicial.

Lejos de quedarse ahí, dijo que la sociedad no debía nada, 'únicamente' 340.000 euros que "no están ni reclamados por las entidades financieras". También fue claro al ser preguntado por sus desencuentros con Bernal. Tanto es así que aseguró que todo se debe a que él ganó las elecciones y el PP no.