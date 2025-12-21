Las claves del 8-F: unas elecciones con riesgo de baja participación y un discurso nacional que "eclipsará todo"

Aragón se juega su futuro en unas elecciones inéditas que podrían estar marcadas por la caída de la participación y un discurso nacional que amenaza con dejar en los huesos o incluso llevar a la 'extinción' a los partidos minoritarios.

Ante este escenario nunca visto, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha querido analizar con dos politólogas de reconocido prestigio qué se puede esperar de este decisivo 8-F.

Este domingo, todos los partidos mirarán atentamente a Extremadura. Aunque cada comunidad es distinta, las elecciones extremeñas podrían dejar importantes pistas sobre lo que pasará en Aragón en mes y medio.

Los puntos a analizar son fundamentalmente cuatro: la participación, el resultado de Vox, hasta qué punto cae el PSOE y cuánto suman los bloques.

La politóloga Cristina Monge augura una menor participación al no coincidir autonómicas y municipales. La clave está en "hasta qué punto puede haber más desmovilización por parte de la izquierda o de la derecha".

A priori, todo llevaría a pensar en una mayor desmovilización en la izquierda, pero queda mucha campaña. Lo que es seguro es que, por más que se diga, los mensajes van a ser en clave nacional, lo que va a hacer "muy difícil" tener debates centrados en el territorio.

Esto se ha visto ya en Extremadura y podría ocurrir también en Aragón cuando todas las cámaras miren al Pignatelli.

La polarización existente hará que la gente no vote a Jorge Azcón o Pilar Alegría, sino a Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. "Clarísimamente. El debate está tan encendido que es muy difícil que vaya a ser de otra manera", asegura Monge.

Aragón tiene siempre un porcentaje de votos de carácter territorial a repartir entre Aragón-Teruel Existe y el PAR. "Pero habrá que ver cómo se comporta esta vez. Que la tendencia sea tan a nivel nacional y que no haya municipales puede jugar en su contra", resalta.

Monge cree que, tal y como dicen las encuestas, Vox experimentará una subida "muy importante". "Tanto como para que las mayorías dependan de ellos. Lo podríamos ver ya este domingo en Extremadura, en febrero en Aragón, en marzo en Castilla y León y en la convocatoria andaluza", razona.

Un relato de desgaste

La cascada de convocatorias electorales diseñada por el PP de Alberto Núñez Feijóo irá abriendo camino hacia las generales. Lo previsible es que semejante 'atracón' siente mal al PSOE, cuyas perspectivas, reconoce la politóloga, "no son muy halagüeñas".

Para Verónica Crespo, doctora en Comunicación, la intención de esta sucesión de elecciones no es otra que elevar la presión sobre Pedro Sánchez y crear un relato sostenido de desgaste.

Cada cita con las urnas, afirma, reforzará la idea de "un PSOE en horas bajas", y el goteo de casos de corrupción que se están conociendo en las últimas semanas podría restar a los socialistas entre un 7% a un 11% de los votos.

A esto une otro factor en clave local. Pilar Alegría apenas ha tenido tiempo para consolidar su liderazgo desde que fue elegida secretaria general este mes de marzo, circunstancia que, unida a su papel como portavoz de Pedro Sánchez, podría penalizarle en las urnas.

Sobre Vox, considera que estas primeras elecciones permitirán saber si el crecimiento que reflejan las encuestas es real o está sobredimensionado. "Gestionar esa imagen, la de necesitar a Vox sin aparecer subordinado a él, será uno de los grandes desafíos del relato postelectoral del PP", avanza.

Tanto es así que los pactos postelectorales podrían volver a jugar un papel decisivo y agitar "el miedo a la extrema derecha", lo que movilizaría y beneficiaría a la izquierda.

Tanto en Aragón como en Extremadura, las encuestas parecen jugar a favor del PP. Pero nada de confiarse, dice la doctora en Comunicación: "El recuerdo del verano de 2023 sigue ahí. Entonces, tras un tsunami autonómico y municipal que parecía definitivo, Pedro Sánchez logró recomponerse y seguir en La Moncloa".