Pilar Alegría pide "unidad" y "movilización" al PSOE para recuperar Aragón y confirma debates y 'cara a cara' con Azcón

La ya candidata del PSOE a las elecciones en Aragón, Pilar Alegría, ha pedido este sábado "unidad" a su partido para echar a Jorge Azcón del Pignatelli. "Yo sola no quiero ni puedo. Os necesito a todos movilizados y comprometidos", ha dicho en un acto en su pueblo, La Zaida (Zaragoza), cargado de simbolismo.

La exministra ha elegido para su primer gran acto de precampaña el mismo pabellón en el que anunció oficialmente que se presentaba a secretaria general del partido en Aragón. También la misma canción: 'Revolución', de Amaral.

En él ha hecho su primera promesa -tener siempre a Aragón y los intereses de los aragoneses como prioridad- y ha confirmado que habrá debates y 'cara a cara' con Azcón.

Junto a ella han estado destacados líderes como la secretaria de Organización, Manuela Berges; quien fuera su rival en la sucesión de Lambán, Darío Villagrasa; los secretarios provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, Teresa Ladrero, Fernando Sabés y Rafael Guía, y el presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero.

Hasta La Zaida también se han acercado Miguel Gracia, el expresidente Marcelino Iglesias, Carmen Dueso, Alfonso Gómez Gámez -señalado hasta en dos ocasiones en los informes de la UCO-, Pilimar Zamora o la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, uno de los nombres que suenan en las quinielas de las listas del PSOE.

Pilar -Pili, como se la conoce en su pueblo natal- ha asegurado que este era el discurso más importante de toda su trayectoria. Estar en el municipio que la ha visto caer y levantarse junto a "amigos, compañeros y vecinos de todos los rincones de Aragón" le ha permitido dirigirse a los suyos "sin atriles, sin barreras y sin fronteras".

"Profundamente emocionada", la exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido sentir "responsabilidad y vértigo", pero no tiene "ninguna duda". "El momento no es sencillo, lo sé", ha dicho, para defender, acto seguido, cómo ha reaccionado el PSOE ante comportamientos que no representan "en absoluto" el partido.

"Se han reconocido errores, haciéndose cargo de la situación y rectificando, pero siempre con la mirada al frente", ha subrayado.

Alegría se ha comprometido a recuperar las esencias del proyecto socialista "pensando siempre en las personas" que representan. "Si estamos aquí es para hacernos cargo de las personas de la calle, las que sienten en sus propias carnes lo que significa que su destino lo dirija un gobierno de la derecha y la ultraderecha", continuaba.