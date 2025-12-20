Nueva denuncia del PP al PSOE: la Junta Electoral en Aragón hace borrar un tuit a la Delegación del Gobierno

Lucha a golpe de denuncia. Así han comenzado el PP y PSOE el camino hacia las elecciones aragonesas el próximo 8 de febrero.

Populares y socialistas tendrán que andarse con cuidado a la hora de sus comunicados y de sus publicaciones en redes sociales; pues en una semana tanto unos como otros ya han sido advertidos por la Junta Electoral. Desde que se convocan elecciones hay unas reglas del juego muy definidas y quien las incumpla se expone a multas de hasta 3.000 euros.

La última sentencia llega a favor del partido de Jorge Azcón, quien denunció este viernes 19 de diciembre, varios tuits de la Delegación del Gobierno de Aragón y de Óscar Puente que celebraban logros en la comunidad. La Junta Electoral ha ordenado su eliminación.

Mensajes 'electoralistas'

El test sancionado de la cuenta de la Delegación de Gobierno en la red social X decía: "El balance del curso político ‘Cumpliendo’ que ha presentado el presidente @sanchezcastejon muestra un Aragón mejor gracias al apoyo del Gobierno de España. Ahí van los datos: El compromiso con Aragón en cifras: Pensiones, 1.582 €/mes, 424 más que en 2018. Ingreso mínimo vital, 57.920 beneficiarios, 81.307 perceptores desde 2020. Afiliación a la S.S., 632.231 ocupados, 66.448 más que en noviembre de 2018. Contratos indefinidos, 176.491 contratos, 205% más que en 2019. Salario mínimo, 45.800 trabajadores, *Estimación a partir de la EPA 2023. Bono social eléctrico, 44.368 beneficiarios. Becas 19.685 beneficiarios".

El PP considera que atenta contra el artículo 50 del LOREG, en el que se dispone que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos (...) por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Tuit de la Delegación de Gobierno denunciado.

Desde la Delegación del Gobierno defienden que "se publicó antes de la convocatoria electoral". Pues se subió el 15 de diciembre y "el decreto entró en vigor el 16 de diciembre con su publicación en el BOA", justifican.

La publicación ha sido retirada "a falta de que se resuelvan las alegaciones que se van a presentar", han anunciado desde la institución. "Estamos a la espera, además, de conocer la argumentación de la junta electoral sobre esta decisión", han concluido.

La denuncia también hacía alusión a otra publicación en la página de la misma red social del ministro de Transportes del Gobierno de España, D. Óscar Puente (@oscar_puente_):"Adjudicamos por 2,4 M€ el proyecto del tramo Puente la Reina de Jaca-Fago en la A-21 (Huesca). Vamos a invertir 123 M€ en un trazado que, junto al trayecto entre Sigüés-Tiermas ya en servicio desde abril, completará esta autovía entre Aragón y Navarra."

Esta publicación fue reposteada por Pilar Alegría, candidata por el PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones autonómicas.

En la denuncia, los populares defienden que "estas actuaciones no pueden considerarse información institucional imprescindible", sino una campaña de difusión de logros financiada directa o indirectamente por los poderes públicos, lo que, "vulnera los principios de objetividad, transparencia e igualdad" entre los actores electorales.

Su solicitud ha sido acogida por la Junta Electoral de Aragón quien ha declarado la infracción, ordenado la retirada de las publicaciones. Estas ya han sido borradas de la cuenta de la Delegación de Gobierno, y de la de Oscar Puente.