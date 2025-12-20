IU-Aragón insta a los partidos a la izquierda del PSOE a presentarse juntos y estar "a la altura del momento"

De cara al 8-F los partidos políticos de Aragón tienen que terminar de perfilar sus listas y su estrategia. En ello trabajan principalmente los partidos de la izquierda, quienes aún no se sabe si se presentarán en coalición.

La coordinadora de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha lanzado este sábado un llamamiento claro a la "responsabilidad" del conjunto de fuerzas situadas a la izquierda del PSOE para articular una candidatura unitaria antes de que expire el plazo para registrar coaliciones, el próximo 26 de diciembre.

IU, ha asegurado, mantiene abierta la mano para hacer posible ese acuerdo amplio que permita ofrecer una alternativa sólida al electorado aragonés. "Seguimos trabajando por esa unidad posible a la izquierda con el máximo número de actores y con el máximo alcance territorial", ha afirmado la dirigente.

Rueda de prensa de Izquierda Unida en Aragón.

Una propuesta que va acorde con la esencia de la organización: "Somos un movimiento político y social que aglutina diversidad en la izquierda y para nosotras esa diversidad no es una debilidad, al contrario, es una fortaleza", ha asegurado

En ese contexto, la coordinadora de IU-Aragón ha descartado debates internos sobre si IU debe o no sentarse a negociar: "No tenemos que preguntar a nuestra militancia si quiere que nos sentemos a hablar con otras organizaciones, porque lo tenemos muy claro".

Las conversaciones se están manteniendo con "todas las fuerzas políticas" a la izquierda del PSOE, aunque ha comentado que la discreción es clave para que el proceso llegue a buen puerto y no ha profundizado en la situación de esas conversaciones.

"Estamos a 20 de diciembre y antes del día 26 tienen que estar registradas las posibles coaliciones, entendemos que tenemos que hacer un llamado a esa responsabilidad y estar a la altura del momento", ha indicado.

Su mensaje político se apoya en una doble advertencia. Por un lado, el "riesgo cierto de una reedición de un gobierno de derechas" en Aragón. "Más allá de que necesite o no a la ultraderecha, hemos constatado que es un gobierno de profunda convicción de políticas de extrema derecha, de machacar a la clase trabajadora y de vender nuestro territorio al mejor postor", ha criticado.

Por otro, Abengochea ha defendido que existe "una oportunidad para ofrecer a la ciudadanía una alternativa de izquierda que defienda los derechos, revierta la privatización de los servicios públicos, defienda nuestra tierra e ilusione y movilice el voto".

En clave económica, también ha aprovechado para denunciar el discurso del Gobierno autonómico sobre grandes proyectos tecnológicos. Ha reclamado a la DGA que "en vez de esos titulares sobre un crecimiento virtual ligado a centros de datos, que ni van a generar crecimiento económico ni empleo relevante, se dedique a ver cómo la reconversión de la industria de la automoción está afectando hoy a la clase trabajadora y al empleo real en nuestra tierra".

Preguntada por los escasos plazos y la dificultad de cerrar un acuerdo en apenas unos días, la dirigente se ha mostrado cauta pero optimista: "Tenemos esa esperanza. Trabajamos todo el tiempo con esa voluntad firme".

A menos de una semana para cerrar las listas ha comentado que aún es pronto para hablar de nombres o encabezamientos de listas: “Eso es lo último. Ahora estamos en construir la confianza mutua para poder registrar la coalición con el mayor número de actores posible. Lo demás es todavía prematuro", ha concluido.