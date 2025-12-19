Cuarte de Huerva mejora su conexión con Zaragoza gracias al refuerzo de la línea 410 y del servicio nocturno N41

Elena Lacalle, alcaldesa del municipio, junto al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, y otros representantes institucionales. E.E Zaragoza

La alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle, y el Consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, anunciaron el pasado viernes importantes mejoras en el transporte público que conecta el municipio con Zaragoza, tras atender una histórica demanda vecinal.

"Hablamos de una mejora que se venía reclamando desde hace años, fruto de una planificación anterior que no respondía a la realidad del crecimiento y las necesidades de movilidad de Cuarte”, destacó la primera edil.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra la reducción del intervalo de paso de la línea directa 410 y 410B de 30 a 20 minutos, así como el aumento del número de autobuses operativos, que pasan de 2 a 4, permitiendo salidas cada 20 minutos desde la plaza Emperador Carlos V.

Además, el número de expediciones también se ha visto reforzado: de lunes a viernes se pasa de 38 a 52 servicios diarios, y los sábados la oferta se duplica, aumentando de 16 a 32 expediciones.

También se amplía el rango horario del servicio de lunes a viernes, adelantando la primera salida a las 5.40 y prolongando el servicio hasta las 00.00, mejorando los tramos de mayor demanda.

Por otro lado, el servicio nocturno Búho N41 también experimenta mejoras: a partir de ahora contará con tres salidas desde Zaragoza, a las 00.30, 03.00 y 05.30, facilitando los desplazamientos nocturnos en ambos sentidos.

Lacalle afirmó que “estas medidas tendrán un impacto real en el día a día de cientos de vecinos. Mejoran la movilidad, reducen tiempos de espera y refuerzan la estabilidad del servicio, especialmente en horas punta”.

Para un municipio en continuo crecimiento como Cuarte de Huerva, contar con un transporte público eficaz es una pieza clave para la calidad de vida y el avance hacia un modelo de movilidad sostenible. “Cuando las administraciones colaboran y escuchan al territorio, los resultados llegan”, subrayó la alcaldesa.