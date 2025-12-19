Alberto Izquierdo, único aspirante a encabezar las listas del PAR para las elecciones del 8 de febrero

Alberto Izquierdo, del PAR, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad Cortes de Aragón

La candidatura de Alberto Izquierdo es la única que ha registrado el Partido Aragonés en el proceso abierto para que concurrieran aquellos militantes que quisieran encabezar las listas del PAR para las próximas elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

La convocatoria, cuyo plazo se ha cerrado este viernes, se hizo de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos vigentes del Partido Aragonés, en el que se establece que la designación de la persona candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón se realizará mediante un proceso de elección primaria, cuya convocatoria corresponde a la Comisión Ejecutiva.

El secretario general del Partido Aragonés, Francisco Nasarre, ha explicado que “tal y como recogen los Estatutos de nuestra formación política, no se celebrarán primarias ya que solo hay una candidatura y esta será designada directamente por la Comisión Ejecutiva en la reunión que tendrá el próximo lunes 22 de diciembre”.

En la citada reunión, ha añadido Nasarre, además de la designación del candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, se procederá, entre otras cosas, a conformar el equipo de campaña y a nombrar a los representantes y administradores electorales.

“Los plazos son cortos y hay que trabajar mucho, pero estamos muy animados y con ganas de sacar adelante una candidatura que defienda los intereses de los aragoneses y las aragonesas”, ha concluido el secretario general del Partido Aragonés.