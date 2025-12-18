Confirmado por la Aemet: aviso por una bajada de las temperaturas en Nochebuena y Navidad en Aragón

La previsión de la Agencia para este invierno es que sea más cálido de lo normal.

La cuenta atrás para que lleguen los días más especiales de la temporada navideña ha comenzado y, con ello, los ciudadanos inevitablemente no paran de mirar al cielo. El tiempo que va a hacer en Nochebuena (24 de diciembre) y el día de Navidad ya se encuentra entre las conversaciones de la gente y en las búsquedas en Internet. Ante esto, la Aemet ha lanzado sus primeras predicciones en las que el frío es lo que va a ocupar los días festivos.

"La semana del día 22 de diciembre se espera que en cuanto a las temperaturas van a ser más bajas de lo normal, es decir, se espera una semana fría", señala Arcadio Blasco, delegado Territorial en Aragón de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En cuanto a las precipitaciones, Blasco explica que los modelos aún no especifican si habrá o no precipitaciones, pero "no se descarta" que sea una semana acompañada de lluvias.

Según el portal de la Aemet, para el día 24 de diciembre se espera un día nuboso y con temperaturas que oscilarán entre 1 grados de mínima y 10 de máxima.

Esta previsión se apoya en la situación meteorológica que se prevé en Aragón para este fin de semana. El delegado territorial en Aragón ha detallado que se va a vivir unos días de bajadas de temperatura, sobre todo, a partir del domingo. El 21 de diciembre estará marcado por la "entrada de un sistema de bajas presiones en la Península", lo que facilitará una masa polar.

En cuanto a precipitaciones, se darán cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas y la cuota de nieve puede bajar a cotas de 1.000 a 1.400 metros. Una situación que se puede mantener de cara al lunes y los siguientes días.

Ante esto, Blasco ha aconsejado a la población mantenerse pendientes de las actualizaciones de las previsiones meteorológicas, los avisos de la Agencia Estatal y las posibles alertas en base a esos avisos de los organismos competentes como la Dirección General de Tráfico y Protección Civil.

Previsión del invierno

Durante la rueda de prensa, el delegado de la Aemet en Aragón también ha dado parte de manera provisional de lo que se espera de este invierno que comienza el 21 de diciembre.

Así, según las primeras previsiones será "más cálido de lo normal". Aunque no sea de una manera certera, Blasco ha detallado que hay un 60% de posibilidades de que esto ocurra. Si bien avisa de que "eso no quita que se produzcan días con heladas y temperaturas frías".

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara" por lo que hay predisposición de que se trate de un invierno seco o húmedo.

Uno de los años más cálidos

Asimismo, durante su intervención también ha hecho valoración de este 2025, por lo que destaca que se trata de "uno de los años más cálidos de la serie histórica", concretamente, el cuarto.

En términos generales, el año ha sido "cálido y seco". Respecto a esto último, se debe principalmente a una falta de precipitaciones, lo que ha llevado a que sea un año "más seco de lo normal". Si bien aclara que Aragón no está en peligro de sequía y se han dejado atrás los períodos que afectaron principalmente al año 2022 y 2023.

Una tónica que se ha visto también en el otoño de 2025. El otoño meteorológico, comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de noviembre, ha sido muy cálido en el conjunto de toda la Comunidad.

Según los datos, Aragón ha tenido una anomalía de más de 0,9 grados respecto a las medias del periodo de referencia 1991-2020. Tal es así que, como ha confirmado Blasco, se encuentra entre los cinco años más cálidos de la serie histórica.

En cuanto a precipitaciones, muestra un déficit de 50 litros por metro cuadrado de precipitaciones, por lo que se habla de un otoño "muy seco" en el que solo hubo dos episodios de lluvias y tormentas. El ocurrido el 28 de septiembre, donde se concentró un episodio de lluvias torrenciales, sobre todo en Zaragoza, y el pasado 20 de noviembre con precipitaciones en forma de nieve.