El PP de Aragón avisa al PSOE tras recibir 2 denuncias en 48 horas ante la Junta Electoral: "El Gobierno no va a parar"

PP y PSOE andan ya a la gresca en Aragón... y todavía no ha empezado la campaña electoral. Solo han pasado 48 horas desde que Jorge Azcón firmó el decreto de disolución de las Cortes, y los socialistas ya le han denunciado dos veces ante la Junta Electoral.

La primera, este martes, por anunciar la implantación del Grado de Farmacia en Huesca y la segunda, por presentar el centro de salud que se construirá en Arcosur, uno de los barrios de Zaragoza que más van a crecer en los próximos años.

El PSOE de Pilar Alegría ha ido este miércoles a la Junta para impedir la celebración de la rueda de prensa del nuevo ambulatorio, prevista para las 11.30. Pero el Gobierno de Aragón, lejos de desdecirse, ha avisado de que la actividad no va a parar.

"El día a día va a continuar, no vamos a estar paralizados, hay muchos proyectos en marcha; proyectos en los que llevamos meses o incluso años trabajando. No nos estamos inventando nada", ha defendido la vicepresidenta, Mar Vaquero, tras la celebración de un Consejo de Gobierno ordinario.

La titular de Economía ha recalcado que unas elecciones no pueden parar la Comunidad. "Sería una gran responsabilidad", continuaba al ser preguntada por las dos denuncias.

Según Vaquero, el compromiso de la DGA con los aragoneses "se mantiene intacto". "Queremos mantener la velocidad que veníamos imprimiendo a la formación, a la mejora de los servicios públicos... El Gobierno va a estar plenamente activo. No estamos ni en funciones, no lo estaremos hasta el 9 de febrero", ha remarcado.

Desde el PP aseguran ser conscientes de las limitaciones de la Ley Electoral. "Vamos a respetarlas, pero el trabajo del día a día, como los acuerdos del Consejo de Gobierno, no son anuncios ni publicidad electoral; es contar con transparencia el trabajo diario y los expedientes que estaban en marcha", agregaba.

Desde el Pignatelli aseguran que seguirán trabajando de esta forma "hasta el último Consejo de Gobierno previo a las elecciones" e incluso después, cuando estén en funciones.

Para la vicepresidenta, las dos denuncias del PSOE demuestran su "ansia" por limitar el trabajo del Gobierno de Aragón. "Lo llevan intentando hacer dos años, lo hemos visto en el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, especialmente desde que llegó la señora Alegría", decía.

En su opinión, todo esto demuestra que el PP tenía razón al decir que el PSOE de Aragón "no es de fiar", y que cuando ofrecía su mano tendida no lo hacía de verdad. "Por eso no aceptamos su propuesta", ha comentado Vaquero en relación a la oferta de los socialistas para aprobar el techo de gasto y apoyar el presupuesto de 2026.

Si querían aprobar las cuentas, afirmaba Vaquero, habrían entendido los proyectos presentados "dentro de la normalidad". "Vemos que su posición va a ser otra, pero nosotros seguiremos trabajando el día a día con nuestros compromisos para que no se vean interrumpidos ninguno de nuestros proyectos. Aragón no puede ni siquiera ralentizarse por la convocatoria de elecciones", ha reiterado.