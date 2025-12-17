La Junta Electoral suspende un acto de Azcón tras las quejas del PSOE y Alegría anuncia dos nuevas denuncias

El acto de este miércoles en Arcosur, al que tenía previsto acudir Azcón. E. E.

La Junta Electoral ha suspendido este miércoles uno de los primeros actos convocados por Jorge Azcón tras confirmar las elecciones en Aragón.

El presidente aragonés tenía previsto acudir a Arcosur, uno de los barrios con más futuro de Zaragoza, para presentar el proyecto del nuevo centro de salud, pero finalmente no ha asistido a la convocatoria.

La presentación ha comenzado sin él, cuestión que ha centrado las primeras preguntas a la alcaldesa de Zaragoza.

Natalia Chueca ha respondido entre risas a las cuestiones de los periodistas y ha asegurado desconocer los motivos de la ausencia.

Del mismo modo, ha bromeado con los medios diciendo que se tendrían que conformar con ella "como máxima autoridad" y ha señalado que además era un asunto municipal, por lo que el acto era de su competencia.

Una presentación que ha compartido con la presencia del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien no ha tomado la palabra en un primer momento. No ha sido hasta la insistencia de los medios de comunicación cuando ha respondido a las preguntas.

Así, ha aclarado que él como consejero acudía en calidad de invitado por la alcaldesa de Zaragoza. Ante la ausencia del presidente, ha aclarado que si no ha acudido se debe a que "le habrá surgido algún tema que le haya impedido poder acudir aquí" y que ha estado junto a él en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

El cambio de planes ha llegado, realmente, después de que el PSOE pidiera a la Junta Electoral suspender el acto.

Los socialistas, que ya este martes denunciaron la presentación del nuevo Grado de Farmacia en Huesca, consideran que la presentación tenía claros visos electorales y que contravenía la actual legislación vigente.

Además, "ante la reiteración en el incumplimiento de la ley" se instaba a advertir al presidente y los miembros del Gobierno de abstenerse de hacer anuncios electorales hasta el día de las elecciones.

Sin embargo, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado al término del Consejo de Gobierno que el Ejecutivo no iba a parar, y que la convocatoria electoral no iba a paralizar la Comunidad ni a provocar un apagón informativo.

La guerra, lejos de detenerse, promete ir a más. El PSOE prepara ya otras dos denuncias que se unirán a las dos ya presentadas en las últimas horas.

Una de ellas, por el propio Consejo de Gobierno y la otra, por la presencia del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en el acto de Arcosur y por el hecho de que el Ejecutivo lo haya mantenido pese a conocer la decisión de la Junta.