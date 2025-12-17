Confirmado por el Gobierno de Aragón: las primeras obras del nuevo corazón tecnológico de Zaragoza reciben luz verde

El Gobierno de Aragón acaba de autorizar 9,7 millones de euros para las primeras actuaciones de urbanización del DAT Alierta, llamado a convertirse en el nuevo corazón.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles las autorizaciones de gasto de estos trabajos y de la remodelación de una nave del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, la número 13.

Según ha concretado la vicepresidenta, Mar Vaquero, las labores de urbanización se centrarán en las calles de María de Luna y Mariano Esquilor.

El plazo de ejecución previsto es de 15 meses. Se empezará a trabajar en 2026, y las obras llegarán a 2027, según consta en el proyecto redactado por Idom.

Así, 5,6 millones se invertirán ya en el próximo ejercicio y 3,7 se reservarán para el próximo.

El objetivo de este macroproyecto es diversificar y modernizar el tejido productivo aprovechando el potencial de las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrece la transformación digital.

En el caso de la nave del Centro Europeo de Empresas, las obras se desarrollarán siguiendo el proyecto de Magén Arquitectos, que establece un presupuesto de 460.048 euros y un plazo de ejecución de 6 meses.

Planta embotelladora

La convocatoria electoral tampoco ha sido obstáculo para que el Gobierno haya declarado de Interés Autonómico la construcción de una planta embotelladora de agua mineral en Camarena de la Sierra, en la provincia de Teruel.

El proyecto contempla una inversión de 15,8 millones de euros y creará 40 puestos de trabajo directos y otros 20 indirectos.

Ocupará 7.500 metros cuadrados, y la idea es que se puedan embotellar hasta 120 millones de litros de agua al año, una capacidad que podría ampliarse hasta los 360 millones si los números cuadran.

Así, la empresa plantea la captación de agua con una tubería de 1.640 metros para transportar el agua mineral natural procedente del manantial del 'Alto de los Poyales'.

Se levantará, asimismo, una instalación fotovoltaica de 250 kilovatios. Según Vaquero, los trabajos comenzarán ya en los próximos meses y tendrán una duración de un año.